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이만희 신천지 총회장 구속 기로… 95세 고령 변수

김주환 기자
김주환 기자
입력 2026-06-22 18:05
수정 2026-06-22 18:05
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합수본, 정당법 위반 등 영장 신청

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 고검장)가 22일 국민의힘 집단 가입 의혹과 관련해 이만희 신천지 총회장에 대해 구속영장을 청구했다. 신천지 간부 3명을 구속한 이후 의혹 ‘정점’으로 꼽히는 이 총회장 신병 확보에 나서며 수사에 속도를 내는 모양새다.

합수본은 이날 정당법 위반, 업무방해 등 혐의로 이 총회장에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 그는 지난 2021년부터 2024년까지 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받는다.

합수본은 신천지가 각 지파별로 ‘필라테스 프로젝트’ 등 명칭을 붙여 신도들의 입당을 독려한 것으로 보고 있다. 이 과정에서 5만명이 넘는 신도가 국민의힘 당원으로 가입했으며, 조직적 당원 가입 행위가 국민의힘의 선거 업무에 지장을 줬다는 게 합수본의 판단이다.

다만 이 총회장이 ﻿올해 95세인 점이 변수로 꼽힌다. 2020년 코로나19 관련 감염병 예방 위반 등 혐의로 구속됐을 당시 건강 악화로 보석 석방된 전례가 있어 이번 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서도 건강 상태가 구속 여부를 가를 쟁점이 될 전망이다. ﻿

2026-06-23 10면
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