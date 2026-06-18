난방 끊긴 집에 홀로…10대 아들 몰래 세 딸과 이사 간 친모 ‘집유’

세줄 요약 친모 A씨는 16세 아들을 난방이 끊긴 집에 남겨둔 채 세 딸과 몰래 이사하고, 주소와 연락처까지 숨겨 아동유기·방임 혐의로 재판에 넘겨졌다. 항소심은 원심의 징역 10개월 집행유예 2년을 유지했고, 아동학대 재범 예방 강의 40시간도 명령했다. 아들만 남기고 세 딸과 몰래 이사한 친모

난방 끊긴 집서 16세 아들 3일간 방치

항소심도 징역 10개월 집유 2년 유지

이미지 확대 학대 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 학대 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아들만 집에 남겨둔 채 나머지 자식들과 함께 몰래 이사를 간 40대 친모가 항소심에서도 징역형의 집행유예를 선고받았다.18일 청주지법 형사항소 1-1부(부장 김병휘)는 아동복지법상 아동유기·방임 혐의로 기소된 40대 여성 A씨에게 원심과 같은 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고하고, 40시간의 아동학대 재범 예방 강의 수강을 명령했다.A씨는 지난해 3월 25일 세 들어 살던 청주시 흥덕구의 한 단독주택 2층에 아들 B(16)군을 남겨둔 채 딸 3명과 함께 다른 주택 1층으로 이사한 혐의로 재판에 넘겨졌다.그는 B군에게 사전에 이사한다는 사실을 알려주지 않았고, 이사한 뒤에는 휴대전화 번호까지 바꾸며 집 주소를 철저히 숨겼다. 또한 기존 집주인에게 “아들은 이사 다음 날 집에서 내보내 달라”는 문자를 보내기도 했다.B군은 난방이 끊긴 기존 주거지에서 3일 동안 식사조차 제대로 못 하며 지내다가 집주인에게 발견되면서 경찰에 인계됐다.1심 재판부는 “범행 경위와 사후 정황 등에 비춰 죄책을 가볍게 볼 수 없고, 비난 가능성 역시 상당 부분 존재한다고 판단된다”며 “다만 피고인이 피해 아동 외에도 세 딸을 책임져야 하는 입장에 있고, 오래전부터 생활고에 시달리고 있었던 점 등을 종합해 형을 정했다”고 밝혔다.검찰은 1심 형이 너무 가볍다며 항소했으나 2심 재판부는 “원심 양형이 재량의 합리적 범위를 벗어났다고 보기 어렵다”며 받아들이지 않았다.