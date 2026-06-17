재판소원發 기싸움인가… 법원, 헌재 ‘재판 지연’ 첫 심사 착수

양대 사법기관 충돌 격화

이미지 확대 서울 서초구 서울중앙지법 전경. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 서초구 서울중앙지법 전경. 연합뉴스

세줄 요약 법원이 헌법재판소의 재판 지연이 청구인의 기본권을 침해했는지 처음으로 심사에 들어갔다. 서울중앙지법은 헌재에 지연 사유와 심리 경과 등을 묻는 의견서를 보냈고, 재판소원 시행 이후 법원과 헌재의 긴장이 커지는 분위기다. 헌재 심리 지연, 법원 첫 사법심사 착수

헌법 107조 근거로 의견요청서 발송

재판소원 시행 뒤 법원·헌재 긴장 고조

2026-06-18 14면

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법원이 헌법재판소가 재판을 지연해 청구인의 기본권을 침해했는지 심사하기로 했다. 법원이 헌재의 심리 지연을 따져보겠다고 한 것은 이번이 처음으로, 재판소원으로 촉발된 양 기관의 기싸움이 심화하는 모양새다.서울중앙지법 형사합의50부(수석부장 전보성)는 17일 “헌법 107조에 근거해 헌재의 부작위 처분(재판 지연)으로 인한 기본권 침해 여부의 심사를 개시했다”고 밝혔다. 재판부는 지난 12일 헌재에 ‘헌법재판 지연 사유에 관한 의견요청서’를 발송하고 한 달 이내 제출해달라고 요청했다. 헌법 107조 제2항은 명령·규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우, 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다고 규정한다. 재판부는 헌재의 부작위 처분이 여기에 해당한다고 봤다.A씨는 2020년 10월 남북교류협력법 위반 혐의로 기소됐고 1심에서 벌금 300만원을 선고받았다. A씨는 1심에서 위헌법률심판제청 신청이 기각되자 2022년 6월 헌법소원을 접수했다. 해당법 13조 1항은 물품 등을 반출하거나 반입하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 물품 등의 품목, 거래 형태 및 대금결제 방법 등에 관해 통일부 장관의 승인을 받도록 정하고 있다. 헌재는 같은 해 8월 관련 검토를 개시했지만 올해 4월 통일부 장관에 대한 사실 조회를 진행했다. 재판부는 “심리가 약 4년간 진행되지 않고 있다”며 “헌재의 심리 지연으로 피고인이 신속한 재판을 받을 권리 등 헌법상 기본권이 침해됐다”고 밝혔다.재판부는 헌재에 ▲심사 진행 단계 및 지연 사유 ▲주심 재판관과 보고연구관 사이 심리 경과 ▲관계기관 의견 조회 여부 ▲ 법원 대기 사건 현황 파악 유무 등을 제출해달라고 요구했다.법원은 “모든 국가권력과 마찬가지로 헌재도 헌법으로부터 구속되어야 한다”며 “이번 조치는 법원이 헌재의 재판 관행에 관해 문제를 제기하고, 헌재의 부작위 처분이 국민의 헌법상 기본권을 침해하는 경우 법원의 사법심사 대상이 될 수 있음을 전제로 한 최초의 의견 요청”이라고 설명했다.법원이 전례 없이 헌재의 재판 지연을 심사하겠다고 나선데는 지난 3월 시행된 재판소원 제도가 배경으로 꼽힌다. 헌재는 8건을 전원재판부에 회부해 심리불속행 등 법원의 절차·제도를 들여다보고 있다. 법원 내부에선 재판소원으로 일사부재리(동일한 범죄에 대해서 다시 처벌하지 않는다) 원칙이 훼손될 수 있다는 우려의 목소리가 나온다.