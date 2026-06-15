최태원-노소영, ‘이혼 재산분할’ 조정 불성립…정식 변론 재개

세줄 요약 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심이 조정 절차에서 결렬됐다. 서울고법은 두 번째 조정기일을 1시간 30분 진행했으나 합의에 이르지 못했고, 오는 26일 변론기일을 열기로 했다. 재산 규모와 기여도, 기준 시점이 핵심 쟁점이다. 조정기일 1시간 30분 진행, 합의 불성립

오는 26일 변론기일 지정, 본안 공방 재개

재산 규모·기여도·기준 시점 핵심 쟁점

이미지 확대 최태원·노소영 재산분할 조정 불성립 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장이 15일 서울 서초동 서울고법에서 열린 재산 분할 파기환송심 2차 조정 기일에 출석하고 있다. 이날 양측은 재산 분할을 두고 견해차를 좁히지 못해 조정은 성립되지 않았다. 2026.6.15 [공동취재] 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최태원·노소영 재산분할 조정 불성립 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장이 15일 서울 서초동 서울고법에서 열린 재산 분할 파기환송심 2차 조정 기일에 출석하고 있다. 이날 양측은 재산 분할을 두고 견해차를 좁히지 못해 조정은 성립되지 않았다. 2026.6.15 [공동취재] 연합뉴스

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최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송 파기환송심이 조정 절차에 회부됐으나 결렬되면서 다시 변론 절차로 들어가게 됐다.15일 법조계에 따르면 서울고법 가사1부(부장 이상주)는 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 두 번째 조정기일을 열었다.이날 기일은 1시간 30분간 진행됐으나 조정은 불성립됐다. 이에 재판부는 오는 26일 오전 10시로 변론기일을 지정했다.다시 변론 절차에 돌입하게 된 만큼 분할 대상 재산의 규모와 기여도, 재산분할 기준 시점 등 핵심 쟁점을 두고 첨예한 공방이 벌어질 것으로 보인다.앞서 1심은 최 회장이 노 관장에게 위자료 1억원과 665억원의 재산을 분할하라고 판결했다.반면 2심은 최 회장이 부부 공동 재산 4조원 중 1조 3808억 1700만원(35%)을 노 관장에게 지급하라고 판결했다. 위자료 액수도 20억원으로 대폭 늘렸다.1·2심 판결이 엇갈린 가운데 지난해 10월 대법원은 “최 회장이 노 관장에게 1조 3808억원의 재산을 분할하라”고 판결한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다.다만 위자료 20억원 지급 판단 부분에 대해선 상고 기각으로 확정했다.대법원은 2심에서 노 관장의 재산 기여로 인정했던 노태우 전 대통령의 비자금을 불법 자금으로 규정하면서 노 관장이 SK 주식 가치 형성에 직접적으로 기여했다고 인정할 수 없다고 판단했다.