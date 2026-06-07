대검 “‘투표지 부족 사태’ 합수본 신속 구성…의혹 엄정 규명”

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세줄 요약 대검이 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태를 수사하기 위해 검경 합동수사본부를 신속히 구성하겠다고 밝혔다. 이재명 대통령도 참정권 침해 우려를 들어 책임 소재를 분명히 하라고 지시했다. 검경 합동수사본부 신속 구성 방침

투표용지 부족 사태 책임 규명 지시

전국 67개 투표소 추가 송부 집계

이미지 확대 6·3 지방선거 투표지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 계속되고 있는 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 부정선거를 주장하는 시민들이 구호를 외치고 있다. 2026.6.7. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 투표지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 계속되고 있는 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 부정선거를 주장하는 시민들이 구호를 외치고 있다. 2026.6.7. 연합뉴스

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이재명 대통령이 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태 진상 규명을 위해 검경 합동수사본부 구성을 지시하면서 중앙선거관리위원회(선관위)를 겨냥한 수사가 본격화할 전망이다. 검찰과 경찰이 투표용지 부족 사태를 수사하기 위한 합동수사본부를 구성하기로 했다.대검찰청은 7일 언론 공지를 통해 “6·3 지방선거 과정에서 국민의 참정권 행사에 지장이 초래된 사안에 관해 신속하게 검·경 합동수사본부를 구성하겠다”고 밝혔다. 이어 “경찰과의 긴밀한 협력을 통해 효율적으로 수사해 이번 사태와 관련한 국민적 의혹을 엄정히 규명하겠다”고 했다.이 대통령은 이날 페이스북을 통해 “국민의 참정권은 어떠한 이유로도 제한되거나 침해돼서는 안 되는 헌법적 권리며, 이번 사태는 국민주권의 근간을 훼손한 중대한 사안”이라고 했다. 이어 “검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부를 구성해 책임 소재를 분명히 하고 사건의 전모를 철저히 규명할 것을 지시했다”라고 밝혔다.선과위에 따르면 이번 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일에 투표용지가 부족해 추가 송부한 투표소는 전국 1만 4288개 중 67개소로 파악됐다.지역별로는 서울 35개, 부산 8개, 대구 7개, 인천 6개, 울산 3개, 경남 8개 투표소에서 투표용지를 추가 송부했고, 서울 송파구가 15개로 가장 많았다. 실제 투표용지가 부족했던 투표소는 50개, 투표용지가 부족해 잠시라도 투표가 중지됐다가 재개한 투표소는 22개로 파악됐다.