잠실7동 투표소 밤샘 대치 혼란… 국가 상대 손배 소송 땐 이길 수도

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민사 땐 선관위 과실 인정 가능성

고의성 없어 형사 책임은 못 물어

이미지 확대 투표함 반출 반대…투표소 앞에 모인 시민들 전날 9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 4일 투표함 반출에 반대하는 시민들이 모여 있다. 2026.6.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 투표함 반출 반대…투표소 앞에 모인 시민들 전날 9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 4일 투표함 반출에 반대하는 시민들이 모여 있다. 2026.6.4 연합뉴스

세줄 요약 잠실7동 제2투표소는 투표용지 부족 사태 이후 이틀째 봉쇄돼 혼란이 이어졌다. 시민과 유튜버 수백 명이 개표 중단을 요구하며 투표함 이동을 막았고, 경찰과 밤샘 대치도 벌어졌다. 법조계는 선관위 형사책임은 어렵지만, 투표권 침해에 따른 국가 상대 손해배상은 가능하다고 봤다. 투표용지 부족 사태로 투표소 이틀째 봉쇄

시민·유튜버 수백 명 개표 중단 요구 대치

법조계, 형사책임보다 국가 손배 가능성

2026-06-05 12면

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6·3 지방선거 중 발생한 투표용지 부족 사태로 서울 송파구 잠실7동 제2투표소가 이틀째 봉쇄되는 등 혼란이 가라앉지 않고 있다. 법조계에서는 선거관리위원회에 형사상 책임을 묻기는 어렵겠지만, 국가 상대 손해배상 등 민사상 책임은 가능하다는 분석이 우세하다.투표용지 부족 사태가 발생한 우성아파트 경로당 투표소는 4일 오후까지 시민과 보수 성향 유튜버 등 300명가량이 개표 중단을 요구하며 에워싸면서 투표함 2개가 개표소로 이동하지 못했다. 해당 투표소는 전날부터 일부 시민들이 부정선거 의혹을 제기하며 투표함 옮기는 것을 막아섰고, 선관위 요청으로 출동한 경찰 기동대와 밤샘 대치가 이어졌다.현장을 찾은 김범진 서울시 선거관리위원회 사무처장은 “개표 결과가 확정돼야 당선인을 결정할 수 있고, 이후 선거 효력에 대한 법적 절차도 진행할 수 있다”고 설명했지만, 일부 시민들은 “재선거”를 외치며 강하게 반발했다.투표용지 부족 사태로 피해를 본 유권자들이 선거권 침해로 인한 손해배상 소송을 제기할 가능성이 제기된다. 법정 투표 마감 시한(오후 6시)을 넘어서 투표가 진행됐고, 투표가 마감되지 않은 상황에서 개표가 진행된 점이 참정권 침해로 인정받을 수 있다는 분석이다.양홍석 법무법인 이공 변호사는 “남들보다 오랜 시간 기다려 투표했거나, 장시간 대기로 인해 투표하지 못했다면 손해배상 소송이 가능하다”며 “가해자의 고의 또는 과실이 있어야 손해배상 청구가 가능한데, 이번 경우 명백한 선관위의 과실이 인정될 것으로 보인다”고 말했다. 반면 참정권 침해를 재산상 손해로 인정하기 어려울 것이라는 시각도 있다.손해배상이 인정되더라도 1인당 배상액은 적을 것으로 예상된다. 일각에서는 개인정보 유출 손배액인 1인당 30만원 선을 넘을 것이라는 전망이 나온다. 이고은 법무법인 온강 변호사는 “국가가 침해한 개인의 투표권을 얼마로 보상할 수 있는지에 대한 문제”라며 “판례가 없기 때문에 법원에서 어떤 결정을 내리든 파급력이 클 것”이라고 내다봤다.다만 선관위를 대상으로 직무유기·직권남용 등의 형사상 책임을 묻기는 어려울 것이라는 게 법조계 중론이다. 투표용지 부족의 고의성을 입증해야 하는데, 단순히 선관위의 오판일 경우 처벌까지 이어지기는 어렵다는 것이다. 양 변호사는 “선관위 오판을 가지고 고의성이나 의도를 입증할 수 있을지는 의문”이라고 밝혔다.