법무부 “지난해 1396억원 범죄수익 환수…피의자 274명 국내 송환”

세줄 요약 법무부는 지난해 범죄수익 1396억원을 환수하고 해외로 도피한 피의자 274명을 국내로 송환했다고 밝혔다. 2022년부터 지난 3월까지 검찰이 집행한 추징금은 4958억원으로, 국제공조와 은닉재산 추적을 강화한 결과라고 설명했다. 범죄수익 1396억원 환수, 해외 피의자 274명 송환

추징금 4958억원 집행, 국제공조 강화 성과

가상자산·차명계좌 등 은닉수법 고도화 지적

이미지 확대 이른바 ‘마약왕’으로 불리던 박왕열이 지난 3월 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이른바 ‘마약왕’으로 불리던 박왕열이 지난 3월 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 연합뉴스

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법무부는 지난해 1396억원의 범죄수익을 환수하고 해외로 도피한 피의자 274명을 국내로 송환했다고 밝혔다.25일 법무부에 따르면 2022년부터 지난 3월까지 검찰이 집행한 범죄수익 추징금은 모두 4958억원으로 한 해 평균 1200억여원이다.법무부는 “범죄의 지능화·국제화로 가상자산과 차명계좌, 해외 재산 등을 활용한 은닉 수법이 고도화돼 전문적이고 체계적인 대응 역량 강화가 요구되고 있다”며 “범죄수익은닉규제법안이 본회의를 통과한다면 은닉·분산된 범죄수익을 더 신속하게 환수할 수 있을 것”이라고 설명했다.지난달에는 보이스피싱·마약·성착취물 등 범죄에서 피의자 사망, 소재 불명 등 이유로 공소 제기가 어려운 경우에도 범죄 수익을 추징할 수 있게 한 범죄수익은닉규제법 개정안이 국회 법제사법위원회를 통과해 본회의 처리만을 기다리고 있다.법무부가 외국 사법당국과의 국제공조를 강화한 결과, 해외 범죄인 송환 인원이 2022년 70명에서 지난해 274명으로 4배 가까이 증가했다고 밝혔다. 지난달까지 캄보디아에서 연애 빙자 사기(로맨스스캠)를 벌인 ‘부부 사기단’과 ‘필리핀 마약왕’ 박왕열 등 총 97명을 국내로 송환했다.