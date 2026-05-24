2차 특검 연장전… 양평·봐주기 수사 돌파구 찾나

‘관저 의혹’ 김대기 등 구속 성과
3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 기본 수사 기간 90일을 마치고 추가 수사(30일)에 돌입했다. 대통령 관저 예산 불법 전용 의혹 관련 김대기 전 대통령 비서실장, 윤재순 전 총무비서관의 신병을 확보하면서 향후 수사에 대한 기대감을 키웠지만 양평 고속도로 의혹 등 지지부진한 수사는 해결해야 할 과제로 꼽힌다.
기소는 0건… 윗선 규명 시험대
24일 법조계에 따르면 부동식 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 지난 22일 밤 증거 인멸 염려가 있다며 직권남용 등 혐의로 김 전 실장, 윤 전 비서관에 대한 구속영장을 발부했다. 김오진 전 국토교통부 1차관에 대해선 “도망 및 증거 인멸 염려가 없다”며 기각했다. 김 전 실장 등은 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하는 과정에서 관저 업무와 무관한 행정안전부의 예산 약 28억원을 불법 전용했다는 혐의를 받는다.
대통령 관저 예산 불법 전용 의혹과 관련해 핵심 피의자 신병을 확보한 만큼 향후 윗선으로 지목된 김건희 여사 수사에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 특검팀은 공사 관련 사항이 김 여사에게 보고되고, 김 여사 지시로 추가 시설이 설치된 정황을 포착하고 이에 대한 수사를 확대할 방침이다.
출범 이후 총 89건의 사건을 접수해 수사를 진행해 224명의 피의자를 입건했지만 기소는 0건이고, 최종 처분을 내린 사건은 불기소 2건이다. 양평고속도로 의혹은 압수수색과 더불어 백원국 전 국토부 차관과 인수위원회에 파견을 나갔던 국토부 과장을 조사했지만, 윗선으로 확대되지 않고 있다.
검찰 봐주기 수사 논란도 대검찰청과 서울중앙지검에 대해 수차례 압수수색을 벌이고 당시 수사를 담당한 부장검사에 대한 조사에만 그친 상황이다.
2026-05-25 10면
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