예식장 꽃 장식 세금 불복 소송… 대법 “부가세 내야”

“꽃값은 재화 아닌 용역… 과세 정당”

이미지 확대 서울의 한 야외 예식장 모습. 사진은 기사와 관련 없음. 서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울의 한 야외 예식장 모습. 사진은 기사와 관련 없음. 서울시 제공

2026-05-25 10면

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웨딩홀에 설치한 생화 장식은 ‘재화’가 아닌 ‘용역의 공급’에 해당해 부가가치세를 부과해야 한다는 대법원 판단이 나왔다.24일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 조선호텔앤리조트가 “부가세 부과 처분을 취소해달라”며 남대문세무서장을 상대로 낸 소송에서 원고 패소 판결을 지난달 확정했다.조선호텔앤리조트는 호텔 예식장에서 결혼하는 고객에게 예식 용역을 공급하면서 생화로 웨딩홀을 장식했고, 고객은 고가의 생화 대금을 지급했다. 호텔 측은 꽃장식을 부가가치세법상 면세 대상인 ‘가공되지 않은 농산물’로 취급해 세금을 신고하지 않았으나 과세당국은 부가세 1억 5000여만원을 경정·고지했다.﻿﻿﻿