특검 “CIA에 계엄 설명, 홍장원이 재가”

국정원 대외자료 입수… 홍은 부인

24일 수사기한 만료에 연장 추진

2026-05-21 10면

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3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특검이 20일 비상계엄 당시 국가정보원에서 미국 중앙정보국(CIA) 책임자를 불러 계엄 취지를 설명한 정황을 포착했다고 밝혔다. 이 과정에서 홍장원 전 국정원 1차장도 연관된 것으로 보고 수사를 이어가고 있다.종합특검은 이날 공지에서 “지난 4월 국정원에 대한 압수수색 영장을 집행하는 과정에서 비상계엄의 정당성을 해외에 설명하는 내용의 ‘대외 설명자료’를 입수했다”며 “압수수색 후 국정원 관계자 등 40여명에 대한 조사를 통해 구체적인 혐의를 특정했다”고 밝혔다.국정원이 비상계엄 다음 날인 2024년 12월 4일 국가안보실로부터 ‘우방국가에 비상계엄의 배경을 설명하라’는 요청과 함께 한글로 작성된 문건을 받았고, 조태용 전 국가정보원장 지시에 따라 주한 미 CIA 책임자에게 설명했다는 게 의혹의 골자다. 홍 전 차장은 당시 해외 담당 부서를 지휘했으며, 이 모든 과정을 보고받고 재가했다는 게 특검의 시각이다. 특검은 조 전 원장과 홍 전 차장 등을 내란 중요임무 종사 혐의로 입건하고, 22일 특검으로 출석해 조사를 받으라고 통보한 상태다. 홍 전 차장은 “누구로부터 CIA 측에 메시지를 전달하라는 지시를 받은 적이 없다”며 관련 혐의를 모두 부인했다.한편 24일 수사기한이 만료되는 특검은 이날 대통령과 국회에 수사기간 연장을 보고했다. 특검은 “계속 수사가 필요한 다수의 사건들로 인해 종합특검법 제10조 제3항에 따라 수사기간 연장을 결정했다”고 설명했다. 특검은 30일씩 두 차례 연장할 수 있다.