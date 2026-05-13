검찰, ‘李대통령 범죄 연루설’ 제기 모스탄 경찰에 재수사 요청

세줄 요약 검찰은 이재명 대통령이 소년 교도소에 수감됐다는 허위 발언을 한 모스 탄 미국 리버티대 교수에 대해 경찰에 재수사를 요청했다. 경찰은 외국인이고 발언 장소도 미국이라 공소권이 없다고 봤지만, 검찰은 피해 결과가 국내에서 발생했다고 판단했다. 검찰, 모스 탄 허위발언 명예훼손 재수사 요청

경찰, 외국인·미국 발언 이유로 불송치 판단

검찰, 결과 발생지 국내로 보고 수사 가능성 제시

이미지 확대 모스탄 미국 리버티대 교수(전 미국 국무부 국제사법 대사)가 지난해 7월 17일 서울 은평구 은평제일교회에서 열린 모스탄 전 대사 초청 간증 집회에서 설교하고 있다. 2025.7.17/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 모스탄 미국 리버티대 교수(전 미국 국무부 국제사법 대사)가 지난해 7월 17일 서울 은평구 은평제일교회에서 열린 모스탄 전 대사 초청 간증 집회에서 설교하고 있다. 2025.7.17/뉴스1

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검찰은 ‘이재명 대통령 소년 교도소 수감설’을 제기한 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수의 재수사를 경찰에 요청했다.13일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사1부(부장 신도욱)는 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의를 받는 탄 교수를 재수사하라고 전날 경찰에 요청했다.앞서 시민단체의 고발장을 접수한 경찰은 수사에 착수했지만 탄 교수가 외국인이며 문제의 발언이 이뤄진 장소도 미국인 점을 고려할 때 공소권이 없다고 판단, 각하하고 불송치했다.그러나 검찰은 범죄지는 범죄 행위가 이뤄진 곳뿐 아니라 ‘결과가 발생한 곳’도 포함된다며 피해자인 이 대통령이 국내에 있으므로 결과 발생지를 국내로 보고 수사할 수 있다고 봤다.시민단체 자유대한호국단은 탄 교수가 지난해 6월 미국 워싱턴DC 내셔널프레스 빌딩에서 개최한 기자회견에서 “이 대통령이 청소년 시절 한 소녀의 살해 사건에 연루돼 소년원에 수감됐고 그 때문에 중·고등학교를 다니지 못했다”는 허위 사실을 공표했다며 고발했다.