[속보] 내란재판부 “尹, 국무위원 심의권 침해 고의 인정…직권남용”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 내란재판부 “尹, 국무위원 심의권 침해 고의 인정…직권남용”

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-04-29 15:16
수정 2026-04-29 15:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 국무위원 심의권 침해 고의와 직권남용 인정
  • 사후 계엄선포문 작성·폐기, 비화폰 삭제 지시 판단
  • 체포영장·수색영장 적법, 체포저지 범죄 성립
이미지 확대
윤석열 ‘체포방해’ 항소심 선고 생중계
윤석열 ‘체포방해’ 항소심 선고 생중계 고위공직자범죄수사처 체포방해 등 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 항소심 선고 공판 생중계 방송이 29일 서울역 대합실 TV를 통해 송출되고 있다. 2026.4.29 연합뉴스


“尹, 국무위원 심의권 침해 고의 인정…직권남용”

“尹 ‘사후 계엄선포문’ 허위공문서 작성 인정”

“尹 사후 계엄선포문 폐기, 공용서류손상 인정”

“尹 비화폰 기록 삭제지시, 대통령경호법 위반 교사 성립”

“尹 수사 출석 이유없이 불응…1차 체포영장, 적법하게 발부돼”

“대통령 불소추특권은 수사 자체 금지 아냐…공수처 수사 가능”

“尹 1차 체포영장 집행, 위법 없어”

“尹 관저 수색영장 집행도 적법”

“尹 1차 체포저지, 직권남용·특수공무집행방해 성립”

“尹 2차 체포저지도 직권남용 성립”
신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
윤 대통령의 비화폰 기록 삭제지시는 어떤 혐의로 인정되었나?
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로