[속보] 내란재판부 “尹, 국무위원 심의권 침해 고의 인정…직권남용”

내란재판부가 윤 전 대통령의 국무위원 심의권 침해 고의와 직권남용을 인정했다. 사후 계엄선포문 작성과 폐기, 비화폰 기록 삭제 지시도 각각 허위공문서 작성, 공용서류손상, 대통령경호법 위반 교사로 봤다.

국무위원 심의권 침해 고의와 직권남용 인정

사후 계엄선포문 작성·폐기, 비화폰 삭제 지시 판단

체포영장·수색영장 적법, 체포저지 범죄 성립