[속보] 내란재판부 “尹, 국무위원 심의권 침해 고의 인정…직권남용”

세줄 요약
- 국무위원 심의권 침해 고의와 직권남용 인정
- 사후 계엄선포문 작성·폐기, 비화폰 삭제 지시 판단
- 체포영장·수색영장 적법, 체포저지 범죄 성립
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윤석열 ‘체포방해’ 항소심 선고 생중계
고위공직자범죄수사처 체포방해 등 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 항소심 선고 공판 생중계 방송이 29일 서울역 대합실 TV를 통해 송출되고 있다. 2026.4.29 연합뉴스
“尹, 국무위원 심의권 침해 고의 인정…직권남용”
“尹 ‘사후 계엄선포문’ 허위공문서 작성 인정”
“尹 사후 계엄선포문 폐기, 공용서류손상 인정”
“尹 비화폰 기록 삭제지시, 대통령경호법 위반 교사 성립”
“尹 수사 출석 이유없이 불응…1차 체포영장, 적법하게 발부돼”
“대통령 불소추특권은 수사 자체 금지 아냐…공수처 수사 가능”
“尹 1차 체포영장 집행, 위법 없어”
“尹 관저 수색영장 집행도 적법”
“尹 1차 체포저지, 직권남용·특수공무집행방해 성립”
“尹 2차 체포저지도 직권남용 성립”
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윤 대통령의 비화폰 기록 삭제지시는 어떤 혐의로 인정되었나?