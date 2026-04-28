32년 제사 지냈어도… 대법 “종손 지위 양도 안 돼”

“신분적 지위, 사적 합의로 못 넘겨”

2026-04-29 10면

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한 가문의 종손이었던 아버지가 사망하자 차남 A씨는 32년간 제사를 주재하는 등 종손 임무를 떠안았다. 종중의 후대 종손으로 부담감을 토로했던 B씨도 숙부 A씨에게 종손 지위를 승계하겠다고 합의 공증서를 작성했다. 하지만 대법원은 “친족 관계에 따른 ‘신분적 지위’는 양도의 대상이 될 수 없다”며 A씨를 종손으로 인정하지 않았다.28일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 A씨의 종중 이사 지위를 인정한 가처분 결정에 종중이 불복해 낸 이의신청 재항고심에서 최근 파기자판해 가처분 신청을 기각했다. 파기자판은 상고심 재판부가 원심을 파기하면서 사건을 원심법원으로 돌려보내지 않고 직접 재판하는 것이다.A씨는 1992년 2월 사망한 부친 대신 임야와 묘지, 제사 주재 등에 대한 종손으로서의 책무를 이어받았다. 그는 ‘종손은 당연직 이사로 간주한다’는 종중회 규약에 따라 당연직 이사로 재직하면서 30년 넘게 종손 역할을 하고 제사를 주재해왔다. 그러나 지난 2024년 3월 종중 회장이 A씨에게 ‘이사 임기가 만료됐다’는 내용증명을 보내면서 갈등이 불거졌다. 같은해 4월 열린 종중 정기총회에선 ‘종손을 종회의 족보에 기재된 기준에 따라 정한다’는 안건이 가결됐다. 이에 A씨는 총회 결의가 무효라며 법원에 종중 이사 지위를 인정해달라는 가처분 신청을 냈다.대법원은 “종손은 일정한 친족관계의 존재에 의해 인정되는 신분적 지위로 양도의 대상이 될 수 없다”며 종중 측의 손을 들어줬다. 또 “종손이란 ‘장자계의 남자손으로서 적장자손’을 말한다”며 협의로 정할 수 있는 제사 주재자와는 별개의 지위라고 판단했다.