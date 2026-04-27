종합특검, ‘해경 계엄 가담 의혹’ 여인형 참고인 조사…30일엔 김관영 피의자 조사

여인형 구치소 찾아 안성식 내란 관여 의혹 확인
24일부터 대검 내부망 서버 압수수색도
세줄 요약
- 해경 계엄 가담 의혹, 여인형 참고인 조사
- 전북도청 폐쇄 의혹, 김관영 30일 피의자 조사
- 검찰 즉시항고 포기·검사 파견 의혹도 수사
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여인형 전 국군방첩사령관이 지난해 10월 24일 서울중앙지법에서 열린 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리, 직권남용 권리행사방해 혐의 사건 속행 공판에 증인으로 출석해 있다. 서울중앙지법 제공
해양경찰청의 12·3 비상계엄 가담 의혹을 조사하는 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 구속된 여인형 전 국군방첩사령관을 방문 조사했다. 내란 당시 전북도청을 폐쇄한 의혹과 관련해선 김관영 전북지사를 조사할 예정이다.
김지미 특검보는 27일 경기 과천시 사무실에서 정례브리핑을 열고 “안성식 전 해경 기획조정관의 내란 관여 의혹과 관련해 서울구치소에서 여 전 사령관을 참고인으로 조사했다”고 밝혔다. 종합특검은 여 전 사령관에게 안 전 조정관과 해경의 비상계엄 가담 관련 내용을 논의했는지 조사한 것으로 알려졌다.
윤석열 전 대통령과 충암고 동문인 안 전 조정관은 2023년 방첩사령부 내부 규정에 계엄 선포 후 합수부가 구성되면 해경 인력을 자동 파견한다는 내용이 추가되도록 관여한 의혹 등을 받는다. 종합특검은 이달 안 전 조정관의 관사 등을 압수수색했다.
또 종합특검은 지난 24일부터 광주 서구에 있는 대검찰청 내부망 ‘이프로스’ 서버를 압수수색 중이다. 압수수색 대상에는 검찰의 업무용 메신저와 게시판 등이 포함됐다. 종합특검은 강제수사를 통해 지난해 3월 검찰이 윤 전 대통령의 구속 취소 결정에 대해 즉시항고 포기를 결정한 경위를 확인한다는 방침이다. 또 심우정 전 검찰총장이 박성재 전 법무부 장관 지시로 계엄 당시 합동수사본부에 검사 파견을 검토한 의혹도 조사하는 것으로 전해졌다.
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김관영 전북지사. 연합뉴스
종합특검에 따르면 지난 22일 사무실에서 조사받은 노상원 전 국군정보사령관은 범죄단체조직 혐의 등에 대해 진술을 거부해 추가 조사가 진행될 예정이다. 또 비상계엄 선포 직후 윤석열 정부 대통령실이 미국에 ‘계엄 정당화 메시지’를 전달하려 했다는 의혹 관련 국가안보실 산하 위기관리센터장이 참고인 신분으로 조사받고 있다.
종합특검은 오는 30일 김 지사를 내란 동조 혐의 피의자 신분으로 불러 조사할 계획이다. 앞서 조국혁신당 전북도당은 내란 당시 도청과 도내 시군 청사 출입을 통제, 폐쇄한 김 지사와 기초자치단체장 8명을 특검에 고발했다.
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