종합특검, ‘1호 인지 사건’ 합참 압수수색…김명수 등 내란 가담·2차 계엄 의혹 조사

영장에 내란 중요임무 종사 피의자로 적시

자료 검토 후 핵심 관계자 조사 방침

이미지 확대 김명수 전 합동참모본부 의장이 지난해 1월 14일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사 특별위원회의’에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김명수 전 합동참모본부 의장이 지난해 1월 14일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사 특별위원회의’에서 발언하고 있다. 연합뉴스

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군 수뇌부의 12·3 비상계엄 가담 및 2차 내란 시도 의혹 등을 수사하는 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 합동참모본부에 대한 강제수사에 나섰다.종합특검은 24일 서울 용산구 합참 청사에 대한 압수수색을 진행했다. 압수수색 영장엔 김명수 전 합참 의장 등 4명이 내란 중요임무 종사 혐의 피의자로 적시된 것으로 파악됐다. 강제수사를 통해 자료를 확보한 종합특검은 핵심 관계자들을 조사한다는 방침이다.종합특검은 합참이 2024년 12월 3일 계엄이 선포됐을 때 병력 운용 등에 관여한 정황을 들여다보고 있다. 김 전 의장 등은 합참 지휘통제실에서 군이 국회에 투입되는 상황을 지켜보면서도 조치하지 않고 계엄사령부 구성에 협조하는 등 내란에 가담한 의혹을 받는다.2차 계엄 시도 의혹도 수사 대상이다. 특검은 최근 전현직 합참 관계자를 조사하면서 “국회에서 계엄 해제 요구 결의안이 통과된 뒤 합참에 추가 병력 투입 요청이 있었다”는 취지의 진술을 확보했다. 이를 토대로 윤석열 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관이 추가 내란을 도모한 경위를 조사하고 있다.합참의 계엄 가담 의혹은 지난 2월 닻을 올린 종합특검의 ‘1호 인지 사건’이다. 앞서 합참을 수사했던 내란특검(특별검사 조은석)도 김 전 의장 등을 조사했지만 사전에 계엄을 인지한 정황을 찾지 못했고, 합참 수뇌부들을 수사선상에서 제외했다.