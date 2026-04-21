[포토] “걱정 마세요”… 나나, 재판 증인 출석

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그룹 애프터스쿨 출신 가수이자 배우인 나나(35)가 21일 자택 침입 강도 사건 재판에 증인으로 출석했다.나나는 이날 오후 1시 30분쯤 의정부지법 남양주지원에 강도상해 혐의 사건 피해자로 증인 출석했다.그와 모친은 당시 강도상해 사건 당일 상황과 관련해 피해 진술을 할 예정이다.앞서 A씨(30대)는 지난해 11월 15일 오전 경기 구리시 아천동 소재 나나의 주거지에 침입해 흉기로 나나 모녀를 위협하며 돈을 뜯어내려 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.나나 모녀는 당시 몸싸움을 벌인 끝에 A씨를 제압하고 경찰에 신고했다.A씨는 경제적 어려움이 가중되자 고급 주택단지가 있는 아천동을 범행 대상으로 삼은 것으로 파악됐다.나나는 지난달 28일 본인 SNS를 통해 “다들 걱정 많이 하시는데, 걱정 마세요. 있는 그대로 사실만을 말할 것을 맹세합니다”라고 증인 출석과 관련한 심경을 밝힌 바 있다.