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[포토] 전광훈 목사, 재판 출석

입력 2026-04-17 09:59
수정 2026-04-17 11:17
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서울서부지법 난동 사태 배후로 지목돼 구속기소 뒤 보석으로 풀려난 전광훈 사랑제일교회 목사가 17일 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 재판에 출석하고 있다.

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