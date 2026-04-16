‘李대통령 흉기테러 청부글’ 올린 대학생 2심도 ‘벌금 400만원’

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21대 대선 후보 당시 이재명 대통령에 대한 흉기 테러 청부 글을 올린 20대 대학생이 항소심에서도 벌금형을 선고받았다.16일 수원고법 형사14부(부장 허양윤)는 A씨의 공직선거법 위반 및 협박 혐의 사건 항소심에서 피고인과 검찰이 제기한 항소를 모두 기각하고 원심판결을 그대로 유지했다. 앞서 1심은 A씨에게 벌금 400만원을 선고했다.항소심은 “원심은 피해자를 협박해 죄질이 좋지 않은 점은 불리한 정상으로, 게시글을 삭제하고 몇 시간 뒤 사과글을 게시, 경찰에 자수한 점 등을 유리한 정상으로 고려해서 그 형을 정했다”며 “원심의 양형은 적정한 것으로 보인다”고 항소 기각 사유를 밝혔다.재판장은 선고 직후 피고인에게 “정치적 의사 표현은 자유”라며 “법의 테두리 내에서 하길 바란다”고 당부했다.재판부는 지난달 19일 결심 공판에서도 피고인에게 “누구를 지지하고 안 하고는 자유지만, 지지하지 않는 후보에게 법이 허용하는 선을 넘어선 행동을 해선 안 된다”고 지적한 바 있다.A씨는 대선을 앞둔 지난해 5월 26일 이 대통령이 아주대를 방문한다는 소식에 대학 익명 게시판에 “오늘 이재명 칼로 찌르면 돈 드림 연락 ㄱㄱ”라는 글을 올린 혐의로 기소됐다. 검찰은 1심과 항소심에서 모두 징역 4개월을 구형했다.