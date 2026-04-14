윤석열·김건희 부부 9개월 만에 ‘재회’…尹, 옅은 미소 지으며 응시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

윤석열·김건희 부부 9개월 만에 ‘재회’…尹, 옅은 미소 지으며 응시

윤예림 기자
입력 2026-04-14 14:16
수정 2026-04-14 15:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열(왼쪽) 전 대통령이 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 내란 우두머리 혐의 결심공판에서 최후진술하고 있다. 오른쪽은 13일 서울 서초구 서울중앙지법 형사합의33부 심리로 열린 박성재 전 법무부 장관의 내란 중요임무 종사 혐의 사건의 속행 공판에 증인으로 출석해 증언하고 있는 김건희 여사. 서울중앙지법 제공
12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열(왼쪽) 전 대통령이 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 내란 우두머리 혐의 결심공판에서 최후진술하고 있다. 오른쪽은 13일 서울 서초구 서울중앙지법 형사합의33부 심리로 열린 박성재 전 법무부 장관의 내란 중요임무 종사 혐의 사건의 속행 공판에 증인으로 출석해 증언하고 있는 김건희 여사. 서울중앙지법 제공


14일 윤석열 전 대통령의 ‘정치브로커’ 명태균 불법 여론조사 혐의 사건 재판에 김건희 여사가 증인으로 출석했다.

윤 전 대통령과 김 여사는 지난해 7월 윤 전 대통령이 조은석 내란 특별검사팀에 구속된 이후 약 9개월 만에 처음으로 법정에서 만나게 됐다.

윤 전 대통령은 이날 짙은 남색 정장에 흰 와이셔츠 차림으로 법정에 먼저 들어섰다. 이후 김 여사가 재판부 지시에 따라 검은색 치마 정장 차림으로 입정했다.

윤 전 대통령은 김 여사가 교도관의 부축을 받으며 법정에 들어서는 모습을 응시했다. 증인신문 과정에서 이들은 한 차례 눈을 마주치기도 했다. 이후에도 윤 전 대통령은 김 여사를 바라보며 옅은 미소를 짓다 한쪽 눈가를 훔치기도 했다.

김 여사는 윤 전 대통령 쪽으로 고개를 돌리지 않은 채 대체로 정면만 응시했다.

김 여사는 윤 전 대통령의 배우자인지 묻는 질문에 맞는다고 답한 것 이외에 윤 전 대통령의 국민의힘 입당 시기 등 다른 질문에는 모두 증언을 거부하고 있다.

윤 전 대통령은 김 여사와 공모해 2021년 4월~2022년 3월 명씨로부터 총 2억 7000만여원 상당의 여론조사 총 58회를 무상으로 받은 혐의를 받는다. 명씨에겐 불법 여론조사를 제공한 혐의가 적용됐다.
윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
윤 전 대통령이 명태균으로부터 받은 여론조사의 총 횟수는?
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로