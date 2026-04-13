[영상] 마스크 벗은 김건희, 계엄 질문엔 “몰랐다”…핵심 의혹엔 “증언 거부”

이미지 확대 13일 김건희 여사가 서울 서초구 서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사) 심리로 열린 박성재 전 법무부 장관의 내란 중요임무 종사 혐의 사건의 속행 공판에 증인으로 출석해 증언하고 있다. 2026.4.13 서울중앙지법 제공 닫기 이미지 확대 보기 13일 김건희 여사가 서울 서초구 서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사) 심리로 열린 박성재 전 법무부 장관의 내란 중요임무 종사 혐의 사건의 속행 공판에 증인으로 출석해 증언하고 있다. 2026.4.13 서울중앙지법 제공

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박성재 전 법무부 장관의 내란 혐의 재판에 증인으로 출석한 김건희 여사가 12·3 비상계엄 선포를 사전에 알지 못했다고 증언했다. 하지만 수사 무마 및 인사 개입 의혹 등 핵심 쟁점에 대해서는 대부분 증언을 거부했다.서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 13일 열린 박 전 장관의 공판에 검은 정장 차림으로 출석한 김 여사는 마스크를 쓴 채 증인석에 앉았다.이진관 재판장은 증인 선서 직후 “전염병 등 사유가 없으면 마스크를 사용할 수 없다”고 지적했다.이에 김 여사는 “감기가 심하다”고 답하다가 이내 “예, 벗겠습니다”라고 말하며 마스크를 내렸다. 김 여사는 지난해 12월에도 동일한 재판장으로부터 마스크 착용을 지적받은 바 있다.김 여사는 “윤석열 전 대통령이 증인에게 계엄을 말한 적이 있느냐”는 재판의 질문에 “없다”고 답했다. 선포 전후로도 관련 언급이 전혀 없었다며 계엄 과정과의 무관함을 재차 강조했다.앞서 지난해 1월 이상민 전 행정안전부 장관이 경찰청 국가수사본부 특별수사단 조사에서 “윤 전 대통령이 비상계엄 선포 전 국무회의에서 ‘심지어 우리 와이프도 모른다’고 말했다”고 진술한 바 있다.김 여사는 박 전 장관과의 사적 친분이나 과거 모임 여부에 대해서도 모른다거나 “별로 없었다”며 선을 그었다.이날 재판부는 김 여사가 2024년 5월 박 전 장관에게 자신의 디올백 수수 수사 상황을 묻는 취지의 텔레그램 메시지를 보낸 경위 등을 추궁했지만, 김 여사는 대부분 질문에 “증언을 거부하겠다”는 답변을 반복했다.김 여사는 증언 거부 이유에 대해 당시 직업이 있어 같이 살지 않았고, 본인이 알 수 있는 내용이 아니라고 설명했다. 결국 핵심 의혹에 대한 답변 없이 증인 신문은 약 30분 만에 종료됐다.김 여사는 재판을 마친 뒤 퇴정하면서 방청석을 기웃거리거나 누군가에게 말을 거는 등의 돌발 행동을 보이기도 했다.한편, 김 여사는 14일 윤 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의 재판에도 증인으로 출석해 구속 9개월 만에 법정 대면을 할 예정이다.