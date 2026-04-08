외도 의심해 동거 여친 살해한 태국인 “고의 아냐” 상해치사 주장

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여자친구가 외도하고 있다고 의심해 살해한 30대 태국인이 재판에 넘겨졌다.8일 광주지법 제11형사부(부장 김송현)는 살인 혐의로 기소된 태국 국적 외국인 A(31)씨에 대한 첫 공판을 진행했다.A씨는 지난 2월 10일 전남 나주시 주택에서 같은 국적인 여자친구 B(20대)씨를 무차별 폭행해 살해한 혐의로 기소됐다.A씨는 동거하고 있던 B씨가 외도하고 있다고 의심해 범행을 저지른 것으로 조사됐다.A씨는 법정에서 “범행 자체는 인정하지만 살인의 고의성은 없었다”며 상해치사를 주장했다.검사는 부검 감정인에 대한 증인 신문을 통해 살인 고의성을 입증할 계획이다.재판부는 5월 27일 A씨에 대한 재판을 속행하고 재판 절차를 종결할 예정이다.