SNS 막말 논란 김미나 창원시의원 재판행

이재명 대통령·김현지 부속실장 명예훼손 혐의
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5분 자유발언 중인 김미나 창원시의원. 2026.1.20. 창원시의회 본회의 생방송 화면 갈무리
지난해 본인의 사회관계망서비스(SNS)에 이재명 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장을 겨냥한 막말성 게시글을 올린 국민의힘 김미나 경남 창원시의원이 재판에 넘겨졌다.
창원지검 마산지청 형사1부(부장 오지석)는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 김 의원을 불구속기소 했다고 30일 밝혔다.
그는 지난해 10월 SNS 플랫폼 스레드(Threads)에 게시글을 올려 이 대통령과 김 부속실장의 명예를 훼손한 혐의를 받는다. 게시글이 확산하자 온라인에서는 “명예훼손”과 “가짜뉴스·음모론 유포”라는 비판이 이어졌고 더불어민주당 경남도당은 김 의원을 경찰에 고발했다.
민주당 도당은 “김미나 시의원의 반복된 막말은 동종범죄 재범에 해당하며, 사법부의 선처를 시민과 정치적 오만으로 되갚은 무책임한 행위”라고 지적했다.
김 의원은 2022년 12월에도 본인 SNS에 이태원 참사 유가족과 화물연대 조합원을 비하하는 글을 올려 모욕 혐의로 기소돼 1·2심에서 징역 3개월 선고유예를 받았다. 선고유예는 일정 기간 형의 선고를 미루고 유예기간이 지나면 형이 면소되는 판결이다.
강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고덕천 새봄맞이 대청소 앞장
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원(강동3, 국민의힘)이 지난 28일 상일동 해맞이교 일대에서 열린 ‘고덕천 새봄맞이 대청소’에 참여해 시민들과 함께하는 고덕천 정화 활동을 이어갔다. 이번 활동은 봄철을 맞아 증가하는 하천 쓰레기를 수거하고 쾌적한 수변 환경을 조성하기 위해 마련된 것으로, 서울시와 하남시가 함께 참여하는 광역 협력 정화 활동으로 진행됐다. 지역 간 경계를 넘는 공동 대응을 통해 하천 환경 관리의 실효성을 높였다는 점에서 의미를 더했다. 행사는 에코친구, 21녹색환경네트워크 강동지회가 주최·주관했으며, 그린웨이환경연합, 사)한국청소협회, 사)이음숲, 시립강동청소년센터, 사)미래환경지킴이 등 지역 환경단체와 주민, 대학생 봉사단, 서울시 기후환경본부 관계자와 하남시 등 100여명이 참여해 고덕천과 한강 연결 구간 일대에서 대대적인 정화 활동을 진행했다. 박 의원은 고덕천에 들어가 직접 쓰레기를 수거하며 지역 주민들과 함께 현장을 누볐으며, 평소 고덕천 정화 활동과 줍깅 활동을 꾸준히 이어온 경험을 바탕으로 시민 참여형 환경운동의 중요성을 강조해왔다. 그는 “고덕천은 주민들의 일상과 맞닿아 있는 소중한 생활하천으로, 깨끗한 환경을 유지하기 위
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김 의원은 국민의힘 비례대표로 2022년 7월 창원시의회에 입성했다.
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