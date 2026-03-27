‘마약왕’ 박왕열 구속…필로폰 투약 인정

마약 소변 간이검사서 필로폰 양성 반응

이미지 확대 이른바 ‘마약왕’으로 불리던 박왕열 씨가 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 이른바 ‘마약왕’으로 불리던 박왕열 씨가 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다.

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필리핀에서 수감 생활을 하다 국내로 임시 인도된 이른바 ‘마약왕’ 박왕열(48)이 27일 구속됐다.경기 의정부지법은 이날 마약류관리법 위반 혐의를 받는 박왕열에 대해 “증거인멸과 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다고 밝혔다.이날 오전 영장실질심사를 받기 위해 의정부지법에 출석한 박왕열은 “필리핀 교도소에서 필로폰을 투약했나”, “마약 공급은 어디서 받았나”, “마약 밀반입을 직접 지시했나” 등 취재진 질문에 답하지 않고 법정으로 들어갔다.박왕열의 신병을 확보한 경찰은 구속 기간 마약류관리법 위반 혐의와 관련한 추가 범행 등을 수사할 방침이다.박왕열은 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 징역 60년형을 선고받고 현지 교도소에 복역해왔으며, 수감 생활 중에도 텔레그램 등을 통해 도중 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의를 받는다.현재까지 파악된 유통 규모는 필로폰 약 4.9kg을 비롯해 엑스터시 4500여정, 케타민 2kg, LSD 19정, 대마 3.99g 등이다. 시가로는 약 30억원 수준으로 추산된다.경찰은 박왕열 관련 공범 및 매수자 등 236명을 검거했으며 이중 42명은 구속 상태다. 이어 경찰은 필리핀과의 범죄인 인도 조약에 따른 ‘임시 인도’ 방식으로 박왕열을 국내로 송환해 수사를 진행하고 있다.한편, 박왕열은 인도 과정에서 마약 소변 간이시약 검사 결과 필로폰 양성 반응이 나왔고, 경찰 조사 과정에서 투약 혐의를 인정했다. 필로폰 간이시약 검사는 통상 5일 전까지 투약 여부를 확인할 수 있기 때문에 필리핀 교도소에서 투약했을 가능성이 있다.