[포토] ‘첫 공판 출석’ 추경호 의원

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[포토] ‘첫 공판 출석’ 추경호 의원

입력 2026-03-25 14:28
수정 2026-03-25 14:28
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12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 첫 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다.

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