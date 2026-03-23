[속보] 종합특검, ‘김건희 수사 무마’ 중앙지검·대검 압수수색

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내란·김건희·채상병 특검 등 기존 3대 특검에서 규명되지 않은 의혹을 수사 중인 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 23일 서울중앙지검과 대검찰청에 대한 압수수색에 나섰다.법조계에 따르면 특검은 이날 오전 서울 서초구 대검찰청 반부패 1·2과와 서울중앙지검 반부패수사 2부에 각각 수사관을 보내 압수수색 중인 것으로 전해졌다.특검은 김건희 여사 수사 관련 자료를 수집하기 위해 압수수색에 나선 것으로 전해졌다.특검은 2024년 10월 중앙지검 반부패수사2부가 김 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작 사건을 불기소 처분해 고의로 수사를 무마했다는 의혹을 수사 중이다.특검이 출범 이후 대검과 중앙지검에 대한 강제수사에 나선 것은 이번이 처음이다.