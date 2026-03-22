“전화 왜 안 받아” 차 타이어 펑크 내고 현관문 파손 40대 벌금형

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“전화 왜 안 받아” 차 타이어 펑크 내고 현관문 파손 40대 벌금형

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-03-22 09:55
수정 2026-03-22 09:55
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
법원 이미지. 서울신문DB
법원 이미지. 서울신문DB


여자친구가 전화를 받지 않는다는 이유로 차량을 훼손하고 현관문까지 파손한 40대 남성이 벌금형을 선고받았다.

22일 법조계에 따르면 울산지법 형사3단독 이재욱 부장판사는 특수재물손괴 등의 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 500만원을 선고했다.

A씨는 지난해 9월 아침 여자친구 주거지 주차장에서 차량 타이어 4개를 훼손하고, 양쪽 사이드미러를 발로 차 부러뜨린 혐의를 받는다. 이어 쇠 파이프로 출입문을 여러 차례 내려쳐 파손한 것으로 조사됐다.

그는 또 현관문 앞에서 담배를 피운 뒤 불씨를 완전히 끄지 않고 버려 종이상자에 불이 옮겨붙게 하기도 했다.

조사 결과 A씨는 여자친구가 밤새 전화를 받지 않자 화가 나 이런 범행을 저지른 것으로 확인됐다.



재판부는 “피고인이 범행을 반성하고 있고, 피해자가 처벌을 원하지 않는 점을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.
이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 재물손괴 등의 범행을 저지른 동기는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로