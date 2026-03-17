종합 특검, 원희룡 전 장관·이창수 전 지검장 출국금지…김건희 여사 특혜 의혹

이미지 확대 원희룡 전 국토교통부 장관. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 원희룡 전 국토교통부 장관. 안주영 전문기자

이미지 확대 이창수 전 서울중앙지검장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이창수 전 서울중앙지검장. 연합뉴스

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2차 종합특검팀(특별검사 권창영)이 17일 양평 고속도로 종점 변경, 봐주기 수사 등 김건희 여사에게 특혜를 제공한 의혹과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관, 이창수 전 서울중앙지검장 등을 출국 금지했다.특검은 이날“원 전 장관, 이 전 지검장, 조상원 전 서울중앙지검 차장검사에 대해 출국을 금지했다”고 밝혔다. 원 전 장관은 2023년 5월 국토부의 양평 고속도로 건설 사업을 추진하면서 종점 노선을 양평군 양서면에서 김 여사 일가의 땅 주변인 강상면으로 바꿨다는 의혹에 휩싸였다. 2021년 예비타당성 조사까지 마친 사업의 내용이 윤석열 정부가 출범한 후 변경된 것이다. 특혜를 줬다는 논란이 커지자 원 전 장관은 그해 7월 사업을 백지화했다.앞서 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 국토부와 양평군 등이 사업 타당성 조사 용역을 수행했던 민간 용역업체에 종점을 변경하도록 압박한 의혹을 수사했다. 이어 국토부 전 서기관 등을 직권남용권리행사방해 혐의로 재판에 넘겼으나 윗선의 개입 여부를 밝히지 못했다.이 전 지검장 등은 2024년 10월 김 여사의 도이치모터스 주가조작 및 명품 가방 수수 의혹을 불기소 처분하는 과정에서 직권을 남용한 의혹을 받는다.