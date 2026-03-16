사회 법원·검찰 [포토] 종합특검, 윤한홍 의원 지역구 사무실 압수수색 입력 2026-03-16 17:50 수정 2026-03-16 17:50 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/law/2026/03/16/20260316800013 URL 복사 댓글 0 2차 종합특검팀이 ‘관저 이전 의혹’과 관련해 국민의힘 윤한홍 의원에 대한 압수수색에 나선 16일 경남 창원시 마산회원구 윤 의원 지역사무실에 취재진이 서 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 2차 종합특검팀이 윤한홍 의원을 대상으로 한 조사 사유는? 관저 이전 의혹 정치자금법 위반