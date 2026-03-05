‘사건 청탁 명목 4천만 원 수수’ 전직 경무관 구속…“도주 우려”

이미지 확대 법원 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 법원 자료사진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사건 청탁 명목으로 수천만 원을 받아 챙긴 의혹에 휩싸인 전직 경찰 고위 간부가 구속됐다.수원지법 안양지원은 5일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 알선수재 혐의로 경무관 출신의 전직 경찰관 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 진행한 뒤 “도망의 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.A씨는 2023년 1월부터 2024년 1월까지 “진행 중인 형사 사건을 잘 처리해주겠다”며 지인 B씨로부터 계좌 이체와 현금 전달 등의 방식으로 총 10여 차례에 걸쳐 4000만원 상당을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.경찰 조사에서 B씨는 A씨가 경찰 인맥을 과시하며 사건 청탁 명목으로 돈을 받아 갔다는 주장을 펼쳤다. 이에 A씨는 법률 자문 역할을 해서 정당하게 받은 돈이라고 반박한 것으로 전해졌다.경찰은 지난해 11월 첩보를 입수하고 수사를 벌인 끝에 A씨가 금품을 수수한 점 등을 고려하면 알선수재 혐의가 인정된다고 보고 사전구속영장을 신청했다.경찰은 구속된 A씨를 상대로 보강수사를 진행한 뒤 검찰에 송치할 방침이다. 경찰 관계자는 “수사 중인 사안이라 자세한 내용을 말해줄 수는 없다”고 했다.