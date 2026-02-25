“사법부 의견 반영하라”… ‘사법 3법’ 앞 법원장 40여명 모였다

‘사법개혁’ 국회 본회의 통과 임박

조희대 대법원장이 25일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 전국 법원장들이 이날 전국법원장회의에 참석하기 위해 대법원 청사로 들어서고 있는 모습. 회의는 '사법개혁 3법'과 관련한 법관들의 의견을 수렴하고 대응 방안 등을 논의하기 위해 긴급하게 마련됐다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 조희대 대법원장이 25일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 전국 법원장들이 이날 전국법원장회의에 참석하기 위해 대법원 청사로 들어서고 있는 모습. 회의는 ‘사법개혁 3법’과 관련한 법관들의 의견을 수렴하고 대응 방안 등을 논의하기 위해 긴급하게 마련됐다.

더불어민주당이 추진하는 사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원)이 본회의 처리를 앞둔 가운데 전국 법원장들이 25일 한자리에 모여 대책을 논의했다. 박영재 법원행정처장은 “숙의 과정에서 재판을 직접 담당하는 사법부의 의견이 반영될 필요가 있다”며 우려를 표했다.박 처장은 이날 오후 서울 서초구 대법원 청사에서 열린 전국법원장회의 임시회의에서 “사법제도 개편 3법은 헌법 질서와 국민의 권리를 수호하는 법원의 본질적 역할과 기능에 중대한 변화를 가져올 뿐 아니라 법원을 통해 권리를 구제받으려는 국민들에게도 직접적인 영향을 미칠 수 있는 내용을 담고 있다”며 이같이 밝혔다. 조희대 대법원장이 지난 23일 “헌법 개정 사항에 해당할 수 있는 중대한 내용이고 국민들에게 직접적으로 피해가 갈 수 있는 문제”라며 반대 의견을 표명한 것과 같은 맥락이다.박 처장은 또 “사법부가 신속하고 공정한 재판을 위해 많은 노력을 기울여 왔음에도 여전히 국민의 기대와 눈높이에 미치지 못한 부분이 있다는 현실에 대해 무겁게 인식하고 성찰할 필요가 있다”고도 강조했다. 그러면서 “사법제도 개편 논의에 적극 참여해 국민들로부터 신뢰받는 사법부로 거듭나기 위해 최선을 다해야 한다”고 덧붙였다.법원행정처장이 소집한 이번 법원장회의에는 법원행정처 차장과 각급 법원장 등 총 43명이 참석했다. 조 대법원장은 참석하지 않았다. 조 대법원장은 이날 오전 출근길에 ‘법원장회의가 열리는데 사법부 의견을 어떻게 수렴할 것인지’ 등 취재진의 질문에 답변을 하지 않았다.통상 1년에 두 번 열리는 전국법원장회의는 지난해 12월 정기회의가 열린 지 두 달여 만에 다시 열렸다. 회의가 긴급하게 소집되면서 일부 지역 법원장들은 화상회의로 참석했다.법원장회의에서 사법개혁이 논의되는 것은 세 번째다. 지난해 12월 정기회의에서 법원장들은 “법왜곡죄 등 법안에 위헌성이 있고 재판 지연 등 많은 혼란이 초래될 수 있다”고 우려를 표했다. 지난해 9월 임시회의에서도 “사법 독립은 반드시 보장돼야 하므로 그 개선 논의에 있어 사법부의 참여가 필수적”이라면서 “사법제도 개편에 폭넓은 논의와 공론화가 필요하다”고 밝혔다.이날 법왜곡죄를 도입하는 내용의 형법 개정안이 본회의에 상정되면서 사법개혁 3법은 26일부터 28일까지 본회의를 통과할 전망이다.