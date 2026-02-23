검찰, ‘전분당 담합 의혹’ CJ제일제당 등 압수수색

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

검찰, ‘전분당 담합 의혹’ CJ제일제당 등 압수수색

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2026-02-23 18:01
수정 2026-02-23 18:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울중앙지검. 서울신문 DB
서울중앙지검. 서울신문 DB


검찰이 물엿과 올리고당 등을 담합한 혐의로 CJ제일제당, 대상, 삼양, 사조CPK 등에 대한 강제수사에 착수했다.

23일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(부장 나희석)는 이날 CJ제일제당, 대상, 삼양, 사조CPK 등의 본사에 대한 압수수색을 진행했다. 이번 수사는 서민경제 교란 사범에 대한 검찰의 네 번째 담합 의혹 수사다.

검찰은 해당 4개 사가 전분당(전분 및 당류) 제품 가격을 담합한 것으로 보고 공정거래법 위반 혐의를 수사 중인 것으로 알려졌다. 전분당은 옥수수 전분이 원료인 물엿, 올리고당, 과당 등 감미료로, 과자나 음료, 유제품 등을 만들 때 사용된다. 공정거래위원회가 지난달 전분당 업체 담합 의혹에 대한 현장 조사에 착수했는데 검찰은 공정위의 행정처분이 나오기 전 선제적으로 강제수사에 나섰다.

검찰은 지난 2일 밀가루, 설탕, 한국전력공사 입찰 등을 담합한 혐의로 총 52명을 재판에 넘겼는데 이 과정에서 전분당 담합 혐의를 포착한 것으로 알려졌다. CJ제일제당, 삼양 등 제당사는 3조 2715억원 규모의 설탕 담합을 실행한 혐의로 기소됐다.

서진솔 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
검찰이 이번에 담합 혐의로 수사하는 제품은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로