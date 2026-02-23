“엄마가 했다고 해”…거짓 자백시킨 20대 음주운전 뺑소니범

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“엄마가 했다고 해”…거짓 자백시킨 20대 음주운전 뺑소니범

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-02-23 15:34
수정 2026-02-23 15:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


집행유예 기간인데도 술을 마시고 운전하다 사고를 낸 뒤 어머니에게 거짓 자백을 요구한 20대 남성이 검찰에 덜미를 잡혔다.

23일 창원지검 통영지청은 역주행 운전으로 비접촉 사고를 유발한 뒤 달아나고, 자기 모친에게 허위 자백을 하도록 한 A씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주치상) 및 범인도피교사 등 혐의로 구속 기소했다고 밝혔다.

검찰에 따르면 A씨는 지난해 8월 16일 경남 통영시 용남면의 한 편도 3차로에서 음주 상태로 운전하다 역주행했다. 이로 인해 맞은편에서 오던 택시가 급정거했고, 뒤따라오던 차량이 택시를 들이받았다. 이 사고로 40대 여성이 중상을, 택시 운전자 등 5명이 경상을 입었다. 하지만 그는 현장에서 아무런 조치 없이 도주했다.

검찰 보완수사 결과 A씨는 집행유예 기간 중으로 형이 추가될 것을 우려해 자기 모친에게 경찰에 허위 자백을 하도록 유도한 것으로 확인됐다. 검찰 관계자는 “앞으로도 적극적인 보완수사 요구를 통해 사건 실체를 명확하게 규명하고 피해 복구에 노력하겠다”고 밝혔다.

문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 운전 중 한 행위는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로