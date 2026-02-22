배달 중 택배 훔치고 주택 침입…30대 배달기사 징역 4년

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

배달 중 택배 훔치고 주택 침입…30대 배달기사 징역 4년

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-02-22 15:56
수정 2026-02-22 15:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
법원 이미지. 서울신문DB
법원 이미지. 서울신문DB


부산에서 배달 업무 중 택배를 훔치고 주택에 침입해 금품 절도까지 시도한 30대 배달 기사가 실형을 선고받았다.

22일 법조계에 따르면 부산지방법원 형사7단독(부장 심학식)은 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(절도) 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 4년을 선고했다.

A씨는 2024년 11월 24일 음식 배달을 하던 중 부산 동구의 한 주택 앞에 놓여 있던 20만원 상당 화장품 택배 상자를 훔친 데 이어 서구에서도 4만 3000원 상당 바지가 담긴 택배 상자를 가져간 혐의로 재판에 넘겨졌다.

범행은 배달을 마친 직후나 피해자의 감시가 소홀한 틈을 노려 이뤄진 것으로 조사됐다.

이보다 앞선 2024년 8월 4일에는 복면을 쓴 채 부산 중구의 한 주택 2층 창문을 통해 침입해 절도를 시도하기도 했다. 당시 거실 테이블 위에 있던 6만원 상당 가방을 들고나오려다 잠에서 깬 집주인과 마주치자 가방을 내려놓고 달아난 것으로 나타났다.

조사 결과 A씨는 배달용 오토바이를 운전하면서 만취 상태로 주행하거나 술자리 시비 끝에 상대방을 폭행한 전력도 있는 것으로 드러났다.

심 부장판사는 “피고인은 음주운전과 절도, 폭력 범죄 등으로 처벌받은 전력이 있음에도 유사 범행을 반복했다”며 “다만 범행을 대체로 인정하고 반성하는 점 등을 고려해 형을 정했다”고 판시했다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 저지른 범죄 유형은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로