배달 중 택배 훔치고 주택 침입…30대 배달기사 징역 4년

부산에서 배달 업무 중 택배를 훔치고 주택에 침입해 금품 절도까지 시도한 30대 배달 기사가 실형을 선고받았다.22일 법조계에 따르면 부산지방법원 형사7단독(부장 심학식)은 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(절도) 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 4년을 선고했다.A씨는 2024년 11월 24일 음식 배달을 하던 중 부산 동구의 한 주택 앞에 놓여 있던 20만원 상당 화장품 택배 상자를 훔친 데 이어 서구에서도 4만 3000원 상당 바지가 담긴 택배 상자를 가져간 혐의로 재판에 넘겨졌다.범행은 배달을 마친 직후나 피해자의 감시가 소홀한 틈을 노려 이뤄진 것으로 조사됐다.이보다 앞선 2024년 8월 4일에는 복면을 쓴 채 부산 중구의 한 주택 2층 창문을 통해 침입해 절도를 시도하기도 했다. 당시 거실 테이블 위에 있던 6만원 상당 가방을 들고나오려다 잠에서 깬 집주인과 마주치자 가방을 내려놓고 달아난 것으로 나타났다.조사 결과 A씨는 배달용 오토바이를 운전하면서 만취 상태로 주행하거나 술자리 시비 끝에 상대방을 폭행한 전력도 있는 것으로 드러났다.심 부장판사는 “피고인은 음주운전과 절도, 폭력 범죄 등으로 처벌받은 전력이 있음에도 유사 범행을 반복했다”며 “다만 범행을 대체로 인정하고 반성하는 점 등을 고려해 형을 정했다”고 판시했다.