‘최순실 딸’ 정유라, 사기 재판 불출석 끝에 구속…의정부교도소 수감

이미지 확대 정유라씨가 경기 수원 팔달구 지동시장에서 열린 강용석 무소속 경기도지사 후보의 6·1지방선거 출정식에서 지지 연설을 하고 있는 모습. 2022.5.19 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정유라씨가 경기 수원 팔달구 지동시장에서 열린 강용석 무소속 경기도지사 후보의 6·1지방선거 출정식에서 지지 연설을 하고 있는 모습. 2022.5.19 뉴스1

최서원(개명 전 최순실)씨의 딸 정유연(개명 전 정유라)씨가 사기 혐의 재판에 불출석한 혐의로 구속 수감됐다.18일 법조계에 따르면 의정부지법 남양주지원은 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의로 불구속 재판을 받던 정유라씨에 대해 반복된 불출석을 이유로 형사소송법에 따라 구속영장을 발부했다.정씨는 유튜브 활동 등을 계속하면서도 지난해 11월부터 올해 1월말까지 열린 재판에 총 세 차례 불출석했다.재판부가 정씨에 대해 소환장 발부와 경찰에 소재 탐지를 촉탁했는데도 그는 계속 재판에 응하지 않았던 것으로 알려졌다.서울 수서경찰서는 지명수배를 내린 뒤 최근 정씨를 검거해 검찰에 인계했고, 이후 구속영장이 집행돼 의정부교도소에 수감됐다.정씨는 2022~2023년 지인에게 총 6억 9800만원을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의로 기소됐다.