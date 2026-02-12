사회 법원·검찰 [속보] ‘언론사 단전·단수’ 이상민 내란혐의 1심 징역 7년 신진호 기자 입력 2026-02-12 15:05 수정 2026-02-12 15:05 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/law/2026/02/12/20260212500269 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 이상민 전 장관 1심 선고공판. 2026.2.12 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이상민 전 장관 1심 선고공판. 2026.2.12 유튜브 캡처 신진호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 기사에 구체적인 내용이 있나요? 있다 없다