[포토] 수유동 모텔 변사사건 피의자 영장심사

서울 강북구 수유동 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 A씨가 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.경찰에 따르면 A씨는 지난 9일 서울 강북구 수유동의 한 모텔에서 20대 남성 B씨에게 약물을 탄 음료를 건네 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 다음 날 오후 모텔 직원에 의해 숨진 채 발견됐다. 당시 별다른 외상은 없었으며, 현장에서는 B씨의 신분증과 맥주캔 등이 발견됐다.경찰은 국립과학수사연구원(국과수)에 A씨 주거지에서 발견된 약물에 대한 정밀 분석을 의뢰했다. 수사당국은 A씨의 휴대전화도 확보해 최근 행적 등을 추적 중이며, 그를 상대로 구체적인 범행 동기와 경위 조사를 이어갈 방침이다.