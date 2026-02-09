‘김건희 집사’ 김예성, 공소기각·일부 무죄

‘이우환 그림’ 김상민도 무죄 판단

재판부 “특검이 규명 실패” 지적

이미지 확대 김건희 여사의 ‘집사’ 김예성씨.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김건희 여사의 ‘집사’ 김예성씨.

연합뉴스

2026-02-10 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김건희 특검팀이 기소한 김건희 여사의 ‘집사’ 김예성씨의 특정경제가중처벌법상 횡령 혐의 사건 1심에서 공소기각 및 무죄가 선고됐다. 같은 날 김상민 전 부장검사의 청탁금지법 위반 혐의에 대해서도 무죄 판단이 나왔다. 재판부는 이례적으로 특검팀이 “범죄 사실 증명에 실패했다”고 지적했다.서울중앙지법 형사합의26부(부장 이현경)는 9일 오후 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령, 업무상 횡령 등 혐의로 구속기소된 김씨에게 일부 무죄, 일부 공소기각을 선고했다.재판부는 김씨가 조영탁 IMS모빌리티 대표와 공모해 이노베스트코리아의 자금 24억 3000만원을 횡령한 혐의에 대해 “피고인들의 행위는 이노베스트코리아의 경제적 이익을 실현하기 위한 것으로 볼 수도 있어 횡령으로 단정하기 어렵다”면서 무죄로 판단했다. 나머지 혐의에 대해선 “수사가 김 여사와의 연관성에서 비롯됐다고 보이지 않는다”며 공소를 기각했다.이날 서울중앙지법 형사합의21부(부장 이현복)도 청탁금지법과 정치자금법 위반 혐의로 구속기소된 김 전 검사에 대해 정치자금법 위반 혐의만 유죄로 인정해 징역 6개월에 집행유예 1년, 추징금 약 4100만원을 선고했다.핵심 의혹이었던 ‘이우환 그림 전달 의혹’에 대해 재판부는 “해당 그림이 김 여사에게까지 전달되지 않고 오빠인 김진우씨가 계속 보유했을 가능성이 있다”며 무죄를 선고했다. 재판부는 “특검은 ‘김 전 부장검사가 그림을 직접 구매했고 김 여사에게 제공했다’는 사실 증명에 실패했다”고 지적하기도 했다.앞서 김 여사의 주요 의혹에 대한 1심 재판에서도 구형량에 크게 못미치는 징역 1년 8개월형을 받아든데 이어 다른 사건에서도 잇따라 공소기각 판결이 나오면서 김건희 특검 수사 정당성이 흔들릴 것이란 분석이 나온다. 특검이 수사 범위를 지나치게 확장하다 정작 핵심 의혹들과 김 여사와의 연결고리 규명에 미진했다는 비판도 제기된다. 특검 측은 판결 직후 항소하겠다고 밝혔다.