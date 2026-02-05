서울고법, 내란전담재판부에 형사1·12부…尹 내란 우두머리 사건 2심 담당 예정

오는 23일부터 가동 예정

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 담당할 서울고법 내란전담재판부가 정해졌다. 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 등은 2심부터 전담재판부의 심리를 받는다.서울고법은 5일 전체 판사회의를 열고 무작위 추첨을 통해 형사1부와 형사12부를 내란전담재판부로 지정했다. 두 재판부는 법관 정기 인사가 예정된 오는 23일부터 가동되고, 내란·외환 외 사건은 모두 다른 재판부로 재배당된다.형사1부는 윤성식(사법연수원 24기) 고법 부장판사를 비롯해 민성철(29기), 이동현(36기) 판사로 구성됐다. 윤 부장판사는 다음 달 3일 퇴임하는 노태악 대법관의 후임 후보 가운데 1명이다. 형사12부는 이승철(26기), 조진구(29기), 김민아(34기) 판사로 구성된 대등재판부다. 세 판사가 돌아가면서 재판장을 맡는다.내란전담재판부는 법조 경력 17년 이상, 법관 재직 기간 10년 이상의 서울고법 판사로 구성됐다. 제척 사유가 있는 재판부 3개를 제외한 13개의 형사재판부를 대상으로 무작위 추첨이 이뤄졌다. 윤 전 대통령, 이상민 전 행정안전부 장관과 동기인 사법연수원 17기·18기는 빠졌다.오는 19일 1심 선고가 예정된 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건은 2심부터 내란전담재판부로 향하게 된다. 1심에서 징역 5년이 선고된 윤 전 대통령의 체포방해, 징역 23년이 선고된 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 사건은 전담재판부 중 한 곳으로 배당될 예정이다.내란전담재판부는 더불어민주당 주도로 국회를 통과해 지난달 시행된 내란·외환·반란 범죄 등의 형사절차에 관한 특례법(내란전담재판부 설치법)에 따라 만들어졌다. 해당 법은 서울중앙지법과 서울고법에 국가적 중요성이 인정되는 내란·외환·반란죄 또는 관련 사건 전담재판부를 각 2개씩 두도록 규정했다.