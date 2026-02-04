[속보] 檢, ‘위례 개발 비리’ 대장동 일당 1심 무죄에 항소 포기

이미지 확대 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장(맨 왼쪽부터), 남욱 변호사, 정영학 회계사. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장(맨 왼쪽부터), 남욱 변호사, 정영학 회계사. 연합뉴스

검찰이 위례 신도시 개발비리 사건 1심에 항소를 포기하며 유동규 전 성남도시개발공사(성남도개공) 기획본부장의 무죄가 확정됐다.서울중앙지검은 4일 위례 신도시 개발 관련 비밀 정보를 민간업자에게 전달해 특혜를 준 혐의(부패방지권익위법 위반) 등으로 기소된 유 전 본부장의 1심 판결에 대해 이같이 결정했다.검찰 측은 “법리검토 결과 및 항소 인용 가능성 등을 고려하여 항소를 제기하지 않기로 했다”고 밝혔다.이번 항소 포기에 따라 민간업자들의 무죄가 확정됐다.앞서 지난달 28일 서울중앙지법 형사1단독(부장 이춘근)은 유 전 본부장 등에게 무죄를 선고했다. 함께 기소된 남욱 변호사와 정영학 회계사 등도 모두 무죄를 선고했다.