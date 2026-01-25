폐건물 들어가 장난삼아 불 지른 20대들, 징역형 집행유예

이미지 확대 법원 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 법원 이미지. 서울신문DB

폐건물에 들어가 장난삼아 불을 지른 20대들이 징역형의 집행유예를 선고받았다.울산지법 형사11부(부장 박동규)는 일반건조물 방화 혐의 등으로 재판에 넘겨진 A씨 등 20대 4명에게 징역 1년에서 1년 6개월에 집행유예 2~3년을 선고했다고 25일 밝혔다.A씨 등은 지난해 1월 새벽 울산의 한 철거 예정인 아파트에 들어가 종이와 이불 등에 불을 붙여 건물을 태운 혐의로 재판에 넘겨졌다.이들은 “폐가 체험을 해보자”며 건물로 들어간 후 소화기를 보고는 호기심에 불을 냈던 것으로 드러났다.재판부는 “무단으로 침입해 장난삼아 방화했다”며 “심각한 재산 피해나 인명사고가 발생하지는 않은 점을 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.