“위로부터의 내란, 친위 쿠데타”… 구형보다 무거운 형 선고

“12·3 불법 계엄은 내란 행위에 해당한다”는 사법부의 첫 판단이 21일 나왔다. 법원은 윤석열 전 대통령 측의 ‘비상계엄이 헌법상 대통령의 권한이므로 내란죄가 성립될 수 없다’, ‘계몽적·경고성 계엄이었다’는 주장을 반박하면서 “12·3 계엄은 내란이자 친위 쿠데타였고, 가담한 사람들을 무겁게 처벌하는 게 불가피하다”고 밝혔다. 비상계엄이 형법상 내란죄에 해당한다는 이날 판단으로 다음달 19일 선고가 예정된 윤 전 대통령의 내란 우두머리 재판도 유죄가 선고될 가능성이 한층 높아졌다.서울중앙지법 형사합의33부(부장 이진관)는 이날 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 사건 1심 선고 공판에서 “윤석열은 비상계엄을 선포하고 헌법에 따라 보장되는 의회, 정당제도를 부정하는 포고령을 발령했다”며 “군경을 동원해 국회, 선거관리위원회를 점거하고 압수수색한 것은 헌법에서 정한 내란에 해당한다”고 밝혔다.법원은 12·3 내란을 ‘친위 쿠데타’라고 규정했다. 재판부는 “국민이 선출한 권력자인 윤석열 전 대통령과 그 추종 세력에 의한 것으로서 성격상 위로부터의 내란에 해당한다. 이러한 형태의 내란을 이른바 친위 쿠데타로 부른다”라고 했다. 이어 “세계적으로 보면 쿠데타가 성공해서 권력자·독재자가 되고, 혼란한 상태를 많이 본다”며 “무엇보다 국민이 선출한 권력자가 헌법을 위반하고 법치주의 신념을 흔들었다”고 지적했다.재판부는 내란죄가 성립되는 핵심 요소인 국헌 문란의 목적과 폭동 행위가 모두 있었다고 판단했다. 재판부는 “윤석열과 김용현이 비상계엄을 선포하고 발령한 포고령은 헌법과 법률이 정한 절차에 의하지 않고, 의회와 정당제도와 영장주의를 소멸시키며 헌법이 금지하는 언론 및 출판에 대한 허가·검열을 시행함으로써 헌법과 법률을 부정하는 국헌 문란 목적으로 발령한 것”이라고 판시했다. 또 “다수의 군경력과 경찰을 동원해 국회와 중앙선관위를 점거하고 출입을 통제함으로써 한 지역의 평온을 해할 정도의 폭동을 일으켰다”고 했다.이날 재판의 피고인은 한 전 총리였지만, 재판부는 ‘내란죄’ 판단에 많은 부분을 할애했다. ‘계엄 당시 사망자가 발생하지 않았고 내란 행위 자체는 몇 시간 만에 종료됐다’는 윤 전 대통령 측 논리를 겨냥해 “(내란 사태 종료는) 무엇보다도 무장한 계엄군에 맨몸으로 맞서 국회를 지킨 국민의 용기에 의한 것이다. 12·3 내란 가담자에 의한 것이 아니다”라고 일갈했다. ‘국민의 용기’를 언급하는 과정에서 이 부장판사의 목이 메이는 듯한 장면도 보였다.재판부는 윤 전 대통령의 계엄으로 인해 발생한 국민의 상처와 상실감, 사회의 정치적 분열과 갈등을 언급하며 계엄 사태가 헌법과 법률을 위반하고 민주주의 제도를 부정하는 것과 같은 잘못된 생각을 양산하거나 그 상태를 더욱 심각하게 만들었다고도 말했다. 그러면서 “계몽적 계엄·경고성 계엄을 당연하게 주장하는 사람들, 서부지법 폭동사건과 같이 다른 사람에게 피해를 주는 상황을 당연하게 생각하는 사람들, 선거 제도를 부정하는 사람들이 있다”며 “12·3 내란은 이와 같은 잘못된 주장을 양산했다”고 지적했다.내란 이후 대한민국의 국제적 위상이 하락한 점도 지적했다. 재판부는 “대한민국의 국제적 위상은 비교할 수도 없이 어려워졌다”며 “선진국으로 인정받고 있는 대한민국에서 친위 쿠데타가 발생해서 생긴 정치적·경제적 충격은 기존 내란과 비교할 수 없을 정도에 이른다”고 했다.