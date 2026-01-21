[포토] ‘묵묵부답’ 한덕수, 1심 선고공판 출석

방금 들어온 뉴스

[포토] ‘묵묵부답’ 한덕수, 1심 선고공판 출석

입력 2026-01-21 14:32
수정 2026-01-21 15:09
한덕수 전 국무총리가 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조, 내란 중요임무 종사 혐의 사건 1심 선고공판에 출석했다.

이날 한 전 총리는 취재진의 질문에 아무런 답변 없이 법정으로 향했다.

서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관)는 이날 오후 2시부터 내란우두머리방조·내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 한 전 총리에 대한 선고기일을 연다.

한 전 총리는 대통령의 자의적 권한 행사를 사전에 견제·통제할 수 있는 국무회의 부의장의 의무를 다하지 않고 불법 비상계엄 선포를 방조한 혐의를 받는다.

2024년 12월 5일 강의구 전 대통령실 부속실장이 비상계엄 후 절차적 하자를 은폐하기 위해 허위로 작성한 계엄 선포 문건에 윤 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관 등과 각각 서명하고 이를 폐기하도록 요청한 혐의도 있다.



지난해 2월 20일 윤 전 대통령의 헌법재판소 탄핵 심판의 증인으로 나와 ‘계엄 선포문을 인지하지 못했다’는 취지로 위증한 혐의도 적용됐다.
온라인뉴스부
