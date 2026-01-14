6만5000명 동시 투약 분량 필로폰 은닉, 30대 라오스 근로자 구속

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

6만5000명 동시 투약 분량 필로폰 은닉, 30대 라오스 근로자 구속

안승순 기자
입력 2026-01-14 16:57
수정 2026-01-14 16:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
압수된 필로폰(수원지검 제공)
압수된 필로폰(수원지검 제공)


6만 5000명이 동시에 투약할 수 있는 필로폰 2㎏을 회사 기숙사에 숨겨온 30대 라오스인 근로자가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

수원지검 형사3부(부장 허성규)는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 혐의로 라오스 국적 A씨를 구속 기소했다고 14일 밝혔다.

경기도 일대에서 마약 유통 범죄에 가담한 뒤 배달책 역할을 해온 A씨는 지난해 12월 필로폰 0.22ｇ을 한 가게 앞에 숨겼다가 붙잡혔다.

긴급 체포돼 검찰에 송치된 그는 수사 과정에서 자신이 머무는 회사 기숙사에 숨겨둔 마약이 있다고 실토했고, 검찰은 기숙사 서랍에서 필로폰 2kg이 담긴 봉투를 찾아냈다.

검찰은 압수한 필로폰의 출처 등을 수사 중이다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
라오스인 A씨가 처음 붙잡힌 계기는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로