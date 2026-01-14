6만5000명 동시 투약 분량 필로폰 은닉, 30대 라오스 근로자 구속

이미지 확대 압수된 필로폰(수원지검 제공) 닫기 이미지 확대 보기 압수된 필로폰(수원지검 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6만 5000명이 동시에 투약할 수 있는 필로폰 2㎏을 회사 기숙사에 숨겨온 30대 라오스인 근로자가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.수원지검 형사3부(부장 허성규)는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 혐의로 라오스 국적 A씨를 구속 기소했다고 14일 밝혔다.경기도 일대에서 마약 유통 범죄에 가담한 뒤 배달책 역할을 해온 A씨는 지난해 12월 필로폰 0.22ｇ을 한 가게 앞에 숨겼다가 붙잡혔다.긴급 체포돼 검찰에 송치된 그는 수사 과정에서 자신이 머무는 회사 기숙사에 숨겨둔 마약이 있다고 실토했고, 검찰은 기숙사 서랍에서 필로폰 2kg이 담긴 봉투를 찾아냈다.검찰은 압수한 필로폰의 출처 등을 수사 중이다.