중수청 검사에 사실상 수사통제권… 간판만 바꾼 검찰청 논란

신설 중수청 ‘검찰청 시즌2’되나

2026-01-13 3면

중대범죄수사청 설치법이 공개되자 법조계에서는 ‘검찰청 시즌 2’가 될 수 있다는 전망이 나왔다. 수사권과 기소권은 분리했지만, 검사와 수사관으로 이원화된 현재 검찰 조직 구조를 그대로 차용한 데다 수사 대상 범죄가 9개에 달해 무소불위 권력을 휘두를 수 있다는 우려가 나온다.12일 발표된 중수청법안에 따르면 중수청의 수사 대상은 9대 범죄(부패·경제·공직자·선거·방위사업·대형 참사·마약·국가보호·사이버)로 과거 검찰의 수사 대상인 6대 범죄(공직자·선거·방위사업·대형 참사·부패·경제)보다 확대됐다. 검찰은 6대 범죄에 대해 수사 개시권을 갖고 있었으나, 문재인 정부 당시인 2022년 9월 검찰청법이 개정되면서 2대 범죄(부패·경제)로 축소됐다. 이후 윤석열 정부에서 ‘검수원복’(검찰 수사권 원상 복구) 시행령으로 6대 수사권이 복구됐다.공직자 범죄 등에 대해 고위공직자범죄수사처 등 다른 수사기관과 경합할 경우 이첩을 요청할 수 있는 권한도 있다. 이첩 요청권은 검찰과 경찰에는 없지만 공수처 등이 갖고 있는 권한이다. 앞서 헌법재판소는 공수처법 이첩요청권 조항에 대한 헌법 소원을 각하하면서도 “재정 신청 외에는 공수처 수사 등을 통제할 방안이 없다”고 지적했다.검찰에서는 중수청을 두고 ‘이름만 바꾼 검찰청’이라는 목소리가 쏟아졌다. 수사 노하우를 갖춘 검사를 유인하기 위해 검사들이 주로 맡는 수사사법관과 일반 전문수사관으로 조직을 이원화했지만, 우수 인력이 넘어갈 가능성은 낮아 보인다.재경지검의 한 부장검사는 “또 다른 형태의 검찰청을 만들겠다는 것”이라며 “공소청에 보완수사권마저 없다면 어떤 기관도 사실상 중수청을 통제하기는 어려울 것”이라고 지적했다. 한 검사장은 “수사사법관에 별다른 장점이 없을 것 같다”며 “법무부 산하 공무원이 행정안전부 산하 공무원으로 넘어가겠나”라고 반문했다.전문가들도 ‘과거의 검찰청 체제’라며 우려했다. 한상희 건국대 로스쿨 명예교수는 “검찰을 2022년 이전의 체제로 그대로 복사해 놓은 것에 불과하다”며 “검찰청을 중수청과 공소청이라는 2개의 조직으로 쪼갠 셈”이라고 비판했다. 이창현 한국외대 로스쿨 교수도 “검찰청을 폐지하지만, 사실상 검찰청의 기능을 하는 조직이 필요하기 때문에 이런 법안이 나온 것”이라면서 “중수청이 제2의 검찰청이 될 것”이라고 했다.최대 쟁점으로 꼽히는 보완수사권이 발표에서 빠진 것이나 ‘행안부 장관의 지휘권’ 문제를 지적하는 목소리도 나왔다. 장영수 고려대 로스쿨 명예교수는 “보완수사권 문제가 해결되지 않았다”며 “검사들 유인책도 보이지 않고, 중수청과 공소청이 유기적으로 협조할지도 의문이다. 총체적 난국”이라고 지적했다. 차장검사 출신 김종민 MK파트너스 변호사는 “행안부 장관의 중수청 수사지휘 감독 제도는 독소 조항 중에서도 가장 심각하다”며 “경찰을 지휘하는 장관이 어떤 형태로든 수사기관을 지휘하는 외국 입법례는 전무하다”고 말했다.