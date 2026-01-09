공수처, 신임 인권감찰관에 김승태 변호사 임명

방금 들어온 뉴스

공수처, 신임 인권감찰관에 김승태 변호사 임명

하종민 기자
입력 2026-01-09 10:00
수정 2026-01-09 10:00
공수처
공수처 고위공직자범죄수사처 신임 인권감찰관 김승태 변호사 공수처


고위공직자범죄수사처(공수처)는 9일 신임 인권감찰관에 김승태(53) 변호사를 임명했다고 밝혔다.

김 신임 감찰관은 제39회 사법시험에 합격해 사법연수원을 29기로 수료하고 2000년 2월 대구지검 검사로 임용됐다. 이후 광주지검 목포지청, 서울지검 서부지청(현 서울서부지검)에서 근무한 뒤 변호사로 개업했다. 변호사 시절에는 전남도 교육청 감사관(3급), 한국가스공사 감사실 부장 등을 지냈다.

공수처 인권감찰관은 공수처 내부 감사와 감찰, 직무수행 중 인권 보호 업무 등을 수행한다. 임기는 3년이며 5년까지 연장 가능하다.

앞서 공수처는 지난해 7월 남수환 전 인권감찰관 임기 만료를 앞두고 한 차례 공모를 진행했지만 적격자를 찾지 못했고, 그동안 김수환 수사2부 부장검사가 인권감찰관 직무를 대행해왔다.

공수처는 인사혁신처 주관으로 인권감찰관 임용 후보자를 선발한 뒤 인사 검증 등 절차를 거쳐 대통령으로부터 인사 재가를 받았다고 밝혔다.



오동운 공수처장은 “새 인권감찰관 임명을 계기로 청렴하고 부패 없는 건강한 공수처 조직이 되도록 내부 공직 기강을 확립할 것”이라고 말했다.
하종민 기자
위로