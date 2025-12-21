특검, 이번주 尹부부 함께 기소할 듯

매관매직·명태균 여론조사 의혹 등

이준석 “내가 왜 피의자인지 몰라”

민중기 특검, 29일 수사결과 발표

2025-12-22 10면

수사 종료를 앞두고 윤석열 전 대통령과 이준석 개혁신당 대표를 조사하며 막판 혐의 다지기에 나선 김건희 특검이 이번주 윤 전 대통령 부부를 함께 기소할 전망이다. 민중기 특검은 29일 오전 10시에 직접 수사 결과를 발표할 계획이다.21일 법조계에 따르면 특검은 윤 전 대통령 진술과 각종 증거관계를 종합해 수사 종료 이전 윤 전 대통령 부부를 동시에 재판에 넘길 것으로 보인다. 특검은 지난 20일 윤 전 대통령을 피의자 신분으로 불러 ﻿약 8시간 30분 동안 첫 대면 조사를 진행했다.특검은 160쪽 분량의 질문지를 토대로 ▲김건희 여사의 고가 금품 수수 인지 여부 ▲매관매직 및 인사 청탁 개입 의혹 ▲명태균씨에게 여론조사를 무상으로 제공받고 공천에 개입한 의혹 등을 추궁한 것으로 알려졌다. 특히 이배용 전 국가교육위원장 등 주요 인사 임명 과정에 부당한 영향력이 행사됐는지도 살펴본 것으로 전해진다. 윤 전 대통령은 조사 내내 혐의를 ﻿부인하면서 법리 상 죄가 되지 않는 이유를 설명하는 데 주력했다고 한다.특검이 김 여사에게 매관매직 의혹과 관련해 뇌물죄를 적용해 기소할지는 관심이다. 뇌물죄는 공무원 신분이어야 성립하는 범죄라 김 여사 단독으로 처벌이 어렵다. 특검은 윤 전 대통령과 김 여사의 공모 관계를 입증하는 데 수사력을 모으고 있다.특검은 이날 이 대표를 피의자 신분으로 불러 오전 10시부터 9시간 40분가량 2022년 6·1 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거 당시 국민의힘 공천에 개입한 의혹을 조사했다. 조사를 마치고 나온 이 대표는 “공천개입과 관련해 윤 전 대통령에 대해 성실하게 증언했다”고 말했다. 또 “제가 왜 피의자로 구성돼 있는지 아직도 잘 모른다”고 했다.특검은 22일 이창수 전 서울중앙지검장을 소환할 예정이었으나, 이 전 지검장 측이 불출석 입장을 밝힌 것으로 확인됐다. 이 전 지검장은 검찰이 지난해 김 여사의 도이치모터스 주가조작 및 디올백 수수 의혹 사건을 불기소 처분하는 과정에서 직권을 남용한 의혹을 받는다.