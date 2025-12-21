尹·이준석 조사한 특검, 공천 개입 정조준

李 “尹과 공범 묶기는 무리한 시도”

‘디올백 불기소’ 이창수 소환 불응

김건희 특검, 29일 수사 결과 발표

2025-12-22 10면

수사 종료를 앞두고 윤석열 전 대통령을 처음으로 조사한 김건희 특검이 21일 이준석 개혁신당 대표를 조사하며 막판 혐의 다지기에 총력을 기울이고 있다. 민중기 특검은 29일 오전 10시에 직접 수사 결과를 발표할 계획이다.특검은 지난 20일 오전 10시부터 오후 6시 30분까지 약 8시간 30분 동안 서울 종로구 특검 사무실에서 윤 전 대통령을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 특검 출범 이후 윤 전 대통령에 대한 대면 조사는 이번이 처음이다.특검은 160쪽 분량의 질문지를 토대로 ▲김 여사의 고가 금품 수수 인지 여부 ▲매관매직 및 인사 청탁 개입 의혹 ▲대선 후보 시절 김 여사 관련 허위 사실 공표 의혹 등을 집중 추궁한 것으로 알려졌다.특히 이배용 전 국가교육위원장 등 주요 인사 임명 과정에 부당한 영향력이 행사됐는지도 살펴본 것으로 전해진다. 윤 전 대통령은 조사 내내 혐의를 대체로 부인하면서 법리 상 죄가 되지 않는 이유를 설명하는 데 주력했다고 한다.가장 관심이 쏠리는 부분은 특검이 남은 일주일 동안 매관매직 의혹과 관련해 뇌물죄를 적용해 기소할지다. 뇌물죄는 공무원 신분이어야 성립하는 범죄라 김 여사 단독으로 처벌이 어렵다. 특검은 윤 전 대통령과 김 여사의 공모 관계를 입증하는 데 수사력을 모으고 있다.특검은 이날에는 이 대표를 피의자 신분으로 불러 2022년 6·1 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거 당시 공천 개입 의혹을 조사했다.이 대표는 기자들과 만나 “일관되게 의심스러운 공천 정황이 있었다는 말을 해왔다”면서도 “저랑 윤석열 대통령을 공범으로 묶으려 하는 것은 굉장히 무리한 시도”라고 했다.특검은 22일 이창수 전 서울중앙지검장을 소환할 예정이었으나, 이 전 지검장 측이 불출석 입장을 밝힌 것으로 확인됐다. 이 전 지검장은 검찰이 지난해 김 여사의 도이치모터스 주가조작 및 디올백 수수 의혹 사건을 불기소 처분하는 과정에서 직권을 남용한 의혹을 받는다.