김건희특검, 尹 첫 소환조사… 8시간 반 만에 종료

방금 들어온 뉴스

김건희특검, 尹 첫 소환조사… 8시간 반 만에 종료

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-12-20 19:10
수정 2025-12-20 19:51
이미지 확대
윤석열 전 대통령을 태운 호송차가 20일 김건희 특검 사무실이 있는 서울 종로구 KT광화문 웨스트 빌딩으로 들어서고 있다. 2025.12.20 뉴시스
윤석열 전 대통령을 태운 호송차가 20일 김건희 특검 사무실이 있는 서울 종로구 KT광화문 웨스트 빌딩으로 들어서고 있다. 2025.12.20 뉴시스


김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)이 윤석열 전 대통령에 대한 소환조사를 8시간 반 만에 종료했다.

특검팀은 20일 오전 10시부터 윤 전 대통령에 대한 피의자 조사에 착수해 석식·휴식 시간을 포함해 오후 5시까지 진행했다. 윤 전 대통령은 오후 6시 30분쯤 조서 열람을 마치고 퇴실했다.

윤 전 대통령은 이날 오전 통보받은 시간보다 50분 일찍 법무부 호송차를 타고 특검 사무실이 있는 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트 건물에 도착했다.

윤 전 대통령은 그간 강제 구인 시도에도 불응하며 김건희 특검팀의 소환조사를 거부해 왔으나, 이날 조사만큼은 “마지막으로 마침표를 찍겠다”는 심정으로 출석했다고 변호인 측은 밝혔다.

특검팀 수사 기한이 오는 28일 종료되는 만큼 윤 전 대통령에 대한 조사는 이날이 처음이자 마지막이 될 전망이다.

특검팀은 이날 윤 전 대통령을 둘러싼 각종 의혹 수사를 마무리한다는 각오로 160쪽 분량의 방대한 질문지를 준비한 것으로 전해졌다.

특검팀이 윤 전 대통령에게 전달한 출석요구서에는 6가지 피의사실이 적혔다. 우선 윤 전 대통령이 김 여사와 공모해 정치 브로커 명태균씨로부터 2억 7000만원어치 여론조사 결과를 받은 혐의(정치자금법 위반)가 있다.

또 윤 전 대통령은 김 여사가 김상민 전 부장검사로부터 공천 및 공직 인사 청탁 명목으로 1억 4000만원 상당의 이우환 화백의 그림을 받은 혐의(특정범죄가중처벌법상 뇌물)의 공범으로 지목됐다.

아울러 대선 후보 시절인 2021년 말 공개 토론회에서 김 여사와 관련한 허위 사실을 공표한 혐의(공직선거법 위반)도 있다.
이정수 기자
위로