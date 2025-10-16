“도이치 주식 수익 40% 주기로”… 김건희 통화 내용 법정서 공개

‘계좌 관리’ 전 증권사 직원 증언

특검 “사이버 쪽에 이익금 약정”

주가조작 사실 사전에 인지 의심



尹 돌연 특검 출석… 진술은 거부

오동운 공수처장 직무유기 입건

2025-10-16 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김건희 여사가 도이치모터스 주식 매매 수익과 관련 “내가 40%를 주기로 했다”고 직접 말하는 육성 파일이 법정에서 재생됐다. 서울중앙지법 형사합의27부(부장 우인성)는 15일 김 여사에 대한 2차 공판을 진행했다. 김 여사는 검은색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 검은 뿔테 안경과 흰 마스크를 착용한 채 법정에 출석했다.이날 재판에는 김 여사의 미래에셋증권 계좌 4개를 관리했던 전 증권사 직원 박모씨가 증인으로 나왔다. 박씨는 2010년 10월~2011년 1월 김 여사가 홈트레이딩시스템(HTS)으로 도이치모터스 등 주식을 거래하는 동안 거의 매일 김 여사에게 주식 거래 동향 등을 보고했다는 취지로 증언했다.이 기간 두 사람이 했던 통화 녹취도 법정에서 재생됐다. 두 사람의 통화에서 김 여사는 “셰어(share)를 해야 해서”, “거기서 내가 40% 주기로 했어”, “6대 4로 나누기로 하면 저쪽에 얼마를 주는 거예요, 거의 2억 7000만원을 줘야 하는 것 같은데”라며 ‘사이버 쪽 사람들’과 이익을 나눠야 한다는 취지의 내용을 언급했다. 이에 대해 특검이 “김 여사가 ‘사이버 쪽’ 사람들에게 이익금 40% 주기로 약정한 걸로 보이는데 맞느냐”고 묻자 박씨는 “그렇게 보인다”고 답했다. ‘사이버 쪽 사람들’이란 도이치 주가조작 작전 세력을 의미하는 것으로 풀이된다. 특검은 김 여사가 40%라는 이례적인 수익 배분을 약속한 이유가 주가조작 사실을 사전에 알고 있었기 때문이라고 의심하고 있다.이 가운데 윤석열 전 대통령도 이날 오전 내란 특검에 외환 혐의 피의자 신분으로 자진 출석했다. 지난 7월 내란 특검에 의해 재구속 된 이후 윤 전 대통령이 수사기관에 출석한 것은 이번이 처음이다. 특검이 이날 오전 체포영장을 집행하려 하자 윤 전 대통령이 출석 의사를 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 “교도관들에게 부담을 주지 않기 위해 세면도 하지 못하고 옷만 챙겨입고 자진 출석했다”고 밝혔다. 다만 윤 전 대통령은 이날 진술을 거부한 것으로 알려졌다.한편 채해병 특검은 이날 오동운 고위공직자범죄수사처 처장을 직무유기 혐의로 입건하고 공수처 압수수색에 나섰다. 송창진 전 공수처 수사2부장이 국회에서 과거 자신이 변호를 맡았던 이종호 전 블랙펄인베스트 대표에 대해 “해병대 수사 외압 건에 연루된 사실을 몰랐다”고 말했다가 위증 혐의로 고발된 사건과 관련해서다. 공수처법상 공수처장은 검사의 범죄 혐의를 발견한 경우 이를 대검에 통보해야 하지만, 직무를 유기했다는 취지다.