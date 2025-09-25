가슴에 ‘수용번호 4398’ 배지 단 김건희… 직업 묻자 “무직입니다”

38분 만에 끝난 첫 재판

이미지 확대 남색 정장에 마스크 쓴 김건희 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 24일 서울 서초구 서울중앙지법 311호 형사중법정의 피고인석에 앉아 마스크를 쓴 채 변호인과 대화를 나누고 있다.

사진공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 남색 정장에 마스크 쓴 김건희 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 24일 서울 서초구 서울중앙지법 311호 형사중법정의 피고인석에 앉아 마스크를 쓴 채 변호인과 대화를 나누고 있다.

사진공동취재단

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

이미지 확대 헌정사 처음으로 법정에 선 前 대통령 부인 공천 개입·통일교 금품수수 의혹 등으로 구속 기소된 김건희 여사가 남색 정장 재킷에 수용번호 ‘4398’이 적힌 배지를 달고 서울 서초구 서울중앙지법 법정에 들어서고 있다. 헌정사상 전직 대통령 부인이 피고인 신분으로 법정에 선 것은 처음이다. 김 여사는 자본시장법 위반·정치자금법 위반 등 모든 혐의를 부인했다. 재판은 38분 만에 마무리됐다.

사진공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 헌정사 처음으로 법정에 선 前 대통령 부인 공천 개입·통일교 금품수수 의혹 등으로 구속 기소된 김건희 여사가 남색 정장 재킷에 수용번호 ‘4398’이 적힌 배지를 달고 서울 서초구 서울중앙지법 법정에 들어서고 있다. 헌정사상 전직 대통령 부인이 피고인 신분으로 법정에 선 것은 처음이다. 김 여사는 자본시장법 위반·정치자금법 위반 등 모든 혐의를 부인했다. 재판은 38분 만에 마무리됐다.

사진공동취재단

2025-09-25 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도이치모터스 주가조작·공천 개입·통일교 금품수수 의혹 등으로 구속 기소된 김건희 여사의 첫 재판이 24일 열렸다. 전직 대통령 부인이 피고인 신분으로 재판을 받는 건 헌정사상 처음이다. 법원이 이날 공판 전 법정 촬영을 허가하면서 김 여사가 피고인석에 앉은 모습이 언론을 통해 공개됐다. 김 여사 측 변호인단은 모든 혐의를 부인했고 재판은 38분 만에 마무리됐다.서울중앙지법 형사합의27부(부장 우인성)는 이날 오후 2시 10분 자본시장법 위반·정치자금법 위반·특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 재판에 넘겨진 김 여사의 첫 공판기일을 열었다.김 여사는 이날 구로구에 위치한 서울남부구치소를 출발해 오후 1시 25분쯤 서초구 법원종합청사에 도착, 구치감에서 대기하다 오후 2시 12분쯤 법정 내부 문을 통해 입정했다.미결수는 재판 때 사복을 입을 수 있는 만큼 김 여사도 수용복이 아닌 남색 정장 재킷과 바지, 흰 셔츠를 입었다. 왼쪽 옷깃에는 수용번호 ‘4398’이 적힌 배지를 달았다. 머리는 하나로 묶고 검은색 뿔테 안경과 흰 마스크를 착용한 차림새였다. 포승줄이나 수갑은 차고 있지 않았지만 두 손을 앞으로 가지런히 모은 채 법정에 들어선 김 여사는 방청석을 향해 한 차례 목례를 한 뒤 피고인석에 앉았다.재판장인 우인성 부장판사가 생년월일을 묻자 김 여사는 “72년 9월 2일입니다”라고 답했다. 이어 “피고인, 직업 없는 것 맞나요”라고 묻자 “네, 무직입니다”라고 답했다. 또 “강상면 봉산리가 본적 기준 등록지 맞습니까”라고 묻자 “맞습니다”라고 했다. 국민참여재판을 원하는지 묻는 질문에는 “아닙니다”라고 또렷하게 답했다. 지난 4월 14일 열린 내란 우두머리 혐의 첫 공판에서 약 93분에 걸쳐 ‘셀프 변론’을 펼쳤던 윤석열 전 대통령과 달리 김 여사는 이 외에 다른 발언을 하지 않았다. 재판이 종료된 뒤엔 변호인과 짧은 대화를 나눈 뒤 출석했던 내부 문으로 퇴정했다.이날 김 여사가 재판을 받은 311호 형사중법정은 방청석 약 80석 규모다. 취재진과 방청객들이 몰리면서 방청석엔 빈자리를 찾아볼 수 없었다.김 여사 측은 공소 사실을 전면 부인했다. 도이치모터스 주가조작 의혹과 관련해선 이미 전 정권에서 수사가 이뤄진 결과 ‘혐의 없음’ 결정이 내려졌다고 반박했다. 공천 개입 의혹과 관련해서도 ‘정치 브로커’ 명태균씨가 개인적으로 실시한 여론조사를 카카오톡으로 받아 봤을 뿐 별도로 조사를 지시하거나 그 대가로 김영선 전 국민의힘 의원의 공천에 영향력을 행사한 사실이 없다고 했다. 통일교 청탁 의혹과 관련해서도 “윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 목걸이와 가방 등을 전달받은 사실이 없다”고 했다.재판부는 증인 신문 등 일정을 정리하기 위해 26일 한 차례 공판준비기일을 열기로 했다. 재판부는 “10월에는 증인 27명에 대한 신문을 진행하고 12월 말까지 증거조사를 마치겠다”고 밝혔다.